A atriz Bella Campos, confirmou o término do namoro com MC Cabelinho em pronunciamento no Instagram na noite desta segunda-feira (28). Após rumores sobre uma suposta infidelidade do cantor que começaram a circular nas redes sociais.

“Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”, disse a artista.

Entenda a história

Bella e Cabelinho mantiveram um relacionamento por 8 meses, a relação virou um assunto muito falado nas redes sociais. Após assumirem o namoro durante as gravações da novela Vai na Fé, os famosos voltaram a ser assunto entre os internautas durante a tarde de hoje, domingo (27).

Após o Subcelebrities, famosa página de Fofoca do Instagram, afirmar que o cantor supostamente recebeu a visita de uma ex-ficante, muitos internautas cogitaram que ele e a atriz teriam terminado. A ex-ficante do cantor, ainda de acordo com a página do Instagram, seria uma moça com quem o funkeiro supostamente se relacionou há 5 anos.

