Vídeo: Gato “cai do céu”, deixa homem inconsciente e briga com cachorro de sapatos

Um homem que caminhava com seu cachorro golden retriever foi atingido por um gato que "caiu do céu"

Gatos são, por muitos, descritos como animais imprevisíveis e traiçoeiros. Mesmo que não seja completamente verdade, e tenhamos diversos registros de gatos fofos e amorosos, um vídeo captado em uma câmera de segurança mostra um momento em que um gatinho causou a única reação possível: “O que aconteceu aqui?”.

Pelas ruas de Harbin, na China, um homem que caminhava com seu cachorro golden retriever, foi atingido por um gato que parece ter caído do céu. De acordo com moradores da região, o gato caiu de um prédio da rua e acabou atingindo a cabeça de Gao Fenghua.

Imediatamente, Gao desmaiou e caiu no chão. O gato, assustado, se levanta e volta para sua casa, no prédio em frente ao local do incidente.

Já o cachorro, usando sapatinhos, percebeu que seu tutor não o seguia e voltou. Ao vê-lo caído no chão, o cachorro vai atrás do gato que atingiu Gao. Os dois parecem “brigar” por um tempo, antes do vídeo terminar.

Internação e indenização

Conforme as imagens das câmeras de segurança, as pessoas que presenciaram o incidente não pareceram se preocupar. Os moradores da região viram Gao caindo desmaiado, e simplesmente seguiram seus caminhos.

Depois do incidente incomum, Gao ficou mais de 20 dias internado. Além disso, segundo a mídia local, o gato pertence ao vizinho da vítima, que negociou uma indenização pelo acidente.

