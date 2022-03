Após quase morrer, “Popeye russo” volta a exibir braços gigantes

Conhecido como “Popeye russo” por ostentar braços gigantes e artificiais, o ex-recruta do Exército Kirill Tereshin voltou a chocar os internautas. E pelo mesmo motivo: a grossura dos membros superiores.

Nos últimos dois anos, ele foi submetido a pelo menos três cirurgias plásticas para retirar vaselina, gelatina derivada de petróleo e músculos mortos do braço esquerdo. O último procedimento foi classificado como “muito complicado”.

Por causa da deformação dos braços, que haviam sido inflados com diversas substâncias, ele correu risco de morte. Mas o susto que viveu parece não ter o abalado.

Recentemente, o “Popeye russo” voltou a exigir braços enormes na plataforma TikTok. Nos comentários do aplicativos, muitos internautas questionaram se Kirill voltou a injetar produtos químicos nos braços.

Sem os tríceps, braço do ‘Popeye russo’ ficou ainda mais bizarro

Nova preocupação

Fortes e mais amplas manchas vermelhas como se fossem de queimadura são a origem da nova preocupação na web. Outros detalhes que chamam a atenção são os estranhos calombos e a bizarra movimentação do Synthol quando o russo flexiona o braço.

O ex-soldado ficou conhecido mundo afora após aplicar Synthol – combinação de azeite, lidocaína e álcool benzílico – nos braços para atingir bíceps imensos (60cm).

No fim de 2019, o russo já havia sido submetido a uma cirurgia de emergência em Moscou (Rússia) para a retirada de 1,5 quilo de “músculo morto” do tríceps do seu braço esquerdo, já que corria risco de amputação, de acordo com o “Daily Star”. Ele quis preservar os bíceps “fortes”. Agora, muitos acreditam que, sem os tríceps turbinados, o “Popeye” teria voltado a aplicar Synthol para compensa a perda da massa.

*O Tempo e Extra

