Operação de combate ao tráfico desarticula área de distribuição de drogas em Autazes

Autazes (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes (a 113 quilômetros de distância), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, na quinta-feira (31), drogas, dinheiro, entre outros materiais do tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na rua Eunice Botelho, bairro Mutirão, naquele município.

Conforme a delegada Ivone Azevedo, a apreensão ocorreu após policiais militares prenderem, em flagrante, uma jovem de 23 anos que estava realizando o transporte de drogas para o Porto de Autazes. O material entorpecente seria enviado para Manaus.

“A jovem foi conduzida à delegacia e nos informou que, na rua mencionada anteriormente, era efetuado o abastecimento e a distribuição de drogas. Então, em conjunto com a PMAM, saímos em diligência ao local e conseguimos apreender quatro quilos de drogas, entre oxi, maconha e cocaína, além de três celulares, cinco balanças de precisão e R$ 2.300 em dinheiro”, disse.

Ainda segundo a titular, no local havia quatro indivíduos que empreenderam fuga com a chegada das equipes policiais. As investigações irão continuar para localizá-los e prendê-los. E quanto à jovem, ela responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

