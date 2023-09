Namorado de Jojo Todynho se pronuncia após prints comprometedores com ex-mulher

Depois de Jojo Todynho se pronunciar sobre a suposta traição do namorado Renato Santiago, com a ex-esposa, Kaila Oliveira, o rapaz usou suas as redes sociais para mandar um recado importante.

Renato fez um vídeo direto para a ex-mulher. “Estou vindo aqui me pronunciar, para mim está sendo difícil para caramba, porque minha ideia nunca foi isso de internet. Vir aqui é muito difícil”, lamentou o atual namorado da funkeira.

Jojo Todynho saiu em defesa de seu namorado, que foi exposto enviando mensagens e pedindo nude para a ex.pic.twitter.com/EBofArMtgI — POPTime (@siteptbr) September 4, 2023

Relembre o caso

A colunista Fábia Oliveira teve acesso a uns prints de conversas entre o namorado de Jojo e sua ex-esposa onde Renato dava em cima de Kaila o que abriu precedentes para sipor uma traição por parte do rapaz. A funkeira e apresentadora usou seu Instagram para rebater a informação.

“Sem postar data, não vale. Trabalhamos com a verdade!”, disparou Jojo.

Veja na íntegra o Renato contou em suas redes sociais:

“Kaila, tá feio. Se você tem alguma coisa contra mim, se alguma coisa te chateou, vem e me ataca. Não ataca a Jô, não, cara. Ela não tem nada a ver com isso”, afirmou. “Eu, graças a Deus, não tenho nada contra você. Você está trabalhando, estudando, tô feliz pela pessoa que você está se tornando. Agora, se você tem alguma coisa contra mim, vem e me ataca. Não fala dela [Jojo Todynho], não cara”, ainda pediu.

“A Jordana não merece passar por isso. Já te falei, não está satisfeita, me ataca […] Sinceramente, eu achava que você era minha amiga, como a gente sempre trocou ideia em relação a muitas coisas, em relação a vida, trabalho, um sempre ajudando o outro. Eu sempre falei para você que eu dava muito valor em amizade, agora você chegar, pegar um print de uma data em que eu nem estava com a Jordana, para querer prejudicar meu relacionamento… Cara, isso é feio”, opinou Renato.

“Idiota é quem ainda acredita em uma mentirada dessa. O tiro saiu pela culatra, nunca vi mandar print, mas não botar a data. Tenho pena da criança de ter uma filha da puta dessa como mãe”, disparou Jojo. “Seguimos firme e forte!”.



A ex-mulher também não ficou calada, Kaila rebateu tanto Jojo quanto Renato e foi bem direta com relação ao comportamento da funkeira afirmando:

“Toma vergonha na sua cara. Para de ficar defendendo macho, defendeu contra a filha, veio expor. Ele tá falando que tem vergonha de ter escolhido uma mãe como eu, mas não foi você que falou que não era filha dele, que tinha que pedir DNA? Então porque vocês não aproveitam e pedem o DNA? Porque estou aguardando até hoje”, disse ela se dirigindo ao casal.

*Com informações da Revista Quem

Leia mais

Jojo Todynho se pronuncia após suposta traição de namorado

Jojo Todynho e Val Marchiori trocam farpas na internet após comentário gordofóbico da socialite

‘Mamãe já volta’, diz Jojo Todynho ao passar por cirurgia bariátrica