‘Mamãe já volta’, diz Jojo Todynho ao passar por cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho passou por uma cirurgia bariátrica na manhã desta terça-feira (8). A informação foi compartilhada pelo jornalista Felipeh Campos, e segundo ele, a operação ocorreu no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Jojo fez um stories vestida com a roupa de hospital e touca no cabelo. Apesar de não falar em cirurgia bariátrica, a cantora disse: ”Mamãe já volta”. A informação do procedimento foi confirmada pela assessoria do hospital.

Nos primeiros meses deste ano, Todynho informou que havia mudado hábitos alimentares, fazia treinos e que também havia perdido 24 quilos em pouco mais de dois meses.

Anteriormente, Jojo havia dito que não faria cirurgia bariátrica porque estava atingindo seus objetivos com os novos hábitos.

“Não vou fazer a bariátrica porque com alimentação e treinos eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo. Eu tomei a decisão de não fazer mais, então parei com meus exames pré-operatórios e estou me dedicando à alimentação e academia. Vamos com tudo”, disse a cantora na época.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Jojo Todynho relata ter sofrido preconceito durante blitz

Jojo rebate críticas sobre emagrecimento e dá o recado: “Estou com a vida ganha”

Após término definitivo de casamento, Jojo Todynho manda recado: “vamos com tudo”