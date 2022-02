Marcelo Ramos anuncia filiação ao PSD

Brasília (DF) – Enquanto presidia sessão desta quinta-feira (3) na Câmara, vice-presidente da Casa, deputado federal amazonense Marcelo Ramos, revelou que seu destino político será o Partido Social Democrático (PSD). Ramos comandava as votações desta manhã quando fez o anúncio.

“Em conversa, na quarta-feira (2), com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o líder do partido, deputado Antônio Brito (BA) decidi pela minha filiação à agremiação será efetivada na semana que vem. Agradeço a confiança de todos do partido, em especial, do senador Omar Aziz (AM) ao deputado Sidney Leite (AM)”, disse Ramos.

Ao pedir a palavra, Antônio Brito agradeceu a confiança e disponibilidade de Marcelo Ramos, e afirmou que se trata de um dos melhores quadros da Câmara e do parlamento brasileiro.

“Vice-presidente da Câmara e do Congresso Nacional, Marcelo é um quadro preparado para integrar a nossa bancada, que agora soma 36 deputados”, revelou Brito.

Líder do PT da Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG) subiu à tribuna para comentar a opção de Ramos pelo PSD, lamentou que ele não tenha ido para seu partido, mas desejou sucesso a ele, enquanto seu colega, Henrique Fontana (PT-RS) ressaltou que espera que Marcelo Ramos siga exercendo importante papel no parlamento em favor do Brasil e do Amazonas.

*Com informações da assessoria

