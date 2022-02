Comediante que mora em Manaus faz sucesso na internet com vídeos do cotidiano

Inspirado no estilo do stand-up comedy, gênero de comédia solo, Fernando aborda em suas apresentações temas de relevância social

Manaus (AM)- Situações cotidianas que todo mundo já viveu podem render boas histórias. E que tal adicionar uma pitada de humor? Este é um ingrediente que o comediante Fernando Weslei tem de sobra, e tem cativado internautas de plantão.

Para ele, “sorrir em meio ao caos” e fazer as pessoas sorrirem é essencial. Nas redes sociais @fernandoweslei conquistou a admiração de mais de 14 mil seguidores. Ele compartilha vivências engraçadas, inspiradas nas próprias experiências ou de pessoas próximas.

“A coisa mais importante que o humor faz com as pessoas, e assim eu digo por experiência própria, é você conseguir rir mesmo no meio do caos. Se até quando você se sentir em desespero, você sorrir, com certeza você consegue ver a situação de uma forma diferente. O problema é que às vezes nós levamos tudo muito a sério e nos preocupamos com coisas que não nos acrescentam em nada”, ressaltou.

O artista mineiro, que mora em Manaus há 8 anos, contou que apesar de não se definir como comediante ou humorista, já fazia as pessoas sorrirem desde a infância, com divertidas histórias e um jeito brincalhão.

“Sempre tive essa característica, gostar de fazer as pessoas ao meu redor sorrirem. Meus amigos que estudaram comigo compartilham meus vídeos e lembram das piadas que eu fazia na sala de aula. Quando eu era criança, meus vizinhos me convidavam para a casa deles e me pediam para fazer graça, lembrou.

Trabalho na pandemia

Embora o humor sempre tenha sido um fator presente na vida de Weslei, foi só durante a pandemia e a fase do isolamento social que o artista resolveu tornar pública essa característica. Ele sentiu falta de se comunicar e fazer as pessoas rirem, foi quando decidiu usar as redes sociais para isso.

“Sempre gostei de fazer quem estivesse ao meu lado sorrir. Mas na pandemia eu não tinha mais isso, então eu senti essa necessidade, porque essa ausência de fazer as pessoas sorrirem, por não ter mais contato social me levou aos vídeos. Comecei em junho de 2020 e nunca mais parei”, contou.

Inspirado no estilo do stand-up comedy, gênero de comédia solo, Fernando aborda em suas apresentações temas de relevância social, e fala sobre dilemas como finanças pessoais, relacionamentos, fake news e religião em situações corriqueiras e com muito bom humor.

Para ele, artistas como Tom Cavalcante, Murilo Couto e Fabiano Cambota, entre outros nomes do humor são grandes referências. Além disso, no palco, já esteve ao lado de humoristas como Jansen Serra, Léo Lins, Leandro leite e Marcos Paiva. Uma vez por mês, Fernando Weslei também se apresenta com o show ‘Stand-up Gospel’, em uma pizzaria de Manaus.

