Prefeitura de Manaus participará de evento sobre cidades inteligentes

Manaus (AM) – Nos dias 24 e 25 deste mês, a Prefeitura de Manaus participará da Smart City Expo Curitiba 2022, na capital paranaense. O evento é relacionado a conceitos de inovação urbana, chancelado pela Fira Barcelona, e discute temas como Tecnologias Inteligentes para Cidades; Inovação e Negócios Disruptivos; Governança em uma Sociedade Inteligente; Mobilidade Inteligente para o Futuro; e Cidades Sustentáveis.

Na terceira edição brasileira da Smart City, Manaus fará parte como cidade da delegação do Programa Internacional de Cooperação Urbana e Regional América Latina (IURC-LAC). A prefeitura tem termo de cooperação com o IURC. No evento, alguns dos maiores especialistas do mercado e principais eventos do setor estarão no mesmo lugar, buscando despertar um futuro urbano poderoso.

“É a internacionalização de estratégias envolvendo diversas cidades globais, líderes e representantes institucionais que vão agregar conhecimento e debater sobre tecnologia, mobilidade e governança. Cada cidade da delegação do IURC América Latina participará com uma apresentação das ações desenvolvidas na colaboração internacional”, explicou o arquiteto e urbanista Leonardo Normando, coordenador de programa no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Manaus

A apresentação de Manaus fará um apanhado histórico da capital, cuja área urbana é de 427 quilômetros quadrados, com mapas da mancha urbana de ocupação e dos eixos estruturantes de transporte e infraestrutura em contraponto ao crescimento da população para fora desta região, seguindo um fluxo diferente.

A Prefeitura de Manaus tem trabalhado para promover uma melhor ocupação dos espaços públicos e dar maior movimento de pessoas às ruas do Centro, que aumentam a sensação de segurança. Ações para lançar programas urbanísticos de recuperação do papel habitacional das áreas central fazem parte das intervenções futuras para o território.

Cooperação

A cooperação internacional tem etapas que envolvem reuniões bilaterais, acordos, missões, troca de informações, expertise compartilhada, webinários e eventos internacionais. As fases incluem missões em ambas as regiões, com visitas técnicas, eventos de networking, ações com especialistas e elaboração de planos de ação regionais e urbanos para as duas participantes.

Financiadas pela União Europeia, as atividades do IURC dão suporte para se buscar atingir objetivos políticos tanto a nível local, quanto relacionados a importantes acordos internacionais sobre desenvolvimento urbano e mudanças climáticas, como a Agenda Urbana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris.

