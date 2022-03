Prefeitura dialoga com órgãos sobre melhorias no monitoramento da cidade

A reunião também contou com as empresas que prestam serviço

Manaus (AM) – Com o objetivo de melhorar o monitoramento da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), tem dialogado com a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) sobre as ferramentas de monitoramento utilizadas em diversos âmbitos da cidade, como nos serviços de trânsito, transporte, defesa civil e guarda municipal. A reunião também contou com as empresas que prestam serviço.

Atualmente, o CCC é a ferramenta mais tecnológica e inovadora que a Prefeitura de Manaus possui no que diz respeito a cidades inteligentes. A estrutura se propõe a integrar os mais diversos serviços do executivo, otimizando tempo e recurso, beneficiando diretamente a população.

Para fortalecer as ações, um workshop de alinhamento está sendo realizado desde a última segunda-feira, 7/3, para discutir as funcionalidades dos softwares a serem utilizados e a melhor forma de incorporá-los às atividades. De acordo com Sandro Diz, superintendente do CCC, é importante que os principais serviços tenham suas demandas de melhorias atendidas.

“No momento, nós temos quatro serviços e em breve ampliaremos para seis. É importante que todos os sistemas utilizados na nossa estrutura sejam integrados, para que as pastas possam conversar entre si, desburocratizando as demandas e, principalmente, agilizando as respostas. Por isso, nesse workshop nós estamos discutindo ponto a ponto as demandas desses serviços, partindo das funcionalidades que têm atrapalhado, e das que são necessárias para melhorar ainda mais”, disse Sandro.

Estiveram presentes no encontro as empresas Motorola, Sial e Hexagon, além de órgãos municipais. A reunião foi gravada e uma ata com os ajustes e acordos será gerada e publicada, mantendo a transparência da gestão.

