Flamengo vence Palmeiras nos pênaltes e se consagra campeão do Brasileirão Sub-20

Flamengo e Palmeiras duelaram nesta quinta-feira (7), pela taça do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em partida animada e marcada por grandes chances para ambas as equipes, foi presenciado um belo feriado de futebol da base, em clássico tradicional, decidido nas penalidades máximas, após 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Fla superou o Alviverde por 3 a 2 e se consagrou campeão do Brasileirão Sub-20.

HONRANDO O MANTO DO MENGÃO! COM RAÇA E PAIXÃO! 🔴⚫️!!!



PARABÉNS #GAROTOSDONINHO!! VOCÊS SÃO BICAMPEÕES BRASILEIROS! pic.twitter.com/Sd10iZu1hL — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2023

Cinco pontos que marcaram a partida

> PANCADA DE PETTERSON, SALVA KAIQUE! Petterson recebe na intermediária após erro na saída de bola do Palmeiras e manda um chutaço rumo à meta Alviverde, mas para em grande defesa de Kaique.



> QUASE PALMEIRAS! Na área do Flamengo, Michel fez grande passe para infiltração de Patrick, que avançou livre, mas finalizou para fora.



> SALVA, DYOGO! Ian saiu na cara do goleiro do Flamengo e finalizou de primeira. Dyogo fez uma belíssima defesa e, no rebote, a defesa rubro-negra mandou para fora.



> DECISÃO POR PÊNALTIS! Após muitas chances para os dois lados, o jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a briga pelo título para as penalidades máximas.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

O Palmeiras começou melhor e era perigoso com a intensidade dos contra-ataques, mas o Flamengo conseguiu ajustar a marcação, segurar o adversário e criar maiores chances claras no setor ofensivo. Petterson e Lorran foram os grandes destaques da etapa inicial e quase abriram o placar para o Fla, mas pararam nas excelentes defesas do goleiro Kaique, que impediu o Rubro-Negro de ir para o intervalo com vantagem no placar.

Fonte: Lance!

