Palmeiras garante oitava vitória no Campeonato Brasileiro após golear America-MG

Verdão passa por cima da frágil defesa do Coelho, que chega a sete jogos sem vencer no campeonato

Sem muita dificuldade, o Palmeiras conquistou a oitava vitória no Campeonato Brasileiro ao golear o América-MG por 4 a 1, neste domingo, no Independência. O Verdão abriu 2 a 0 de vantagem, ainda no primeiro tempo, com Murilo e Rony.

O Coelho descontou com Nicolas, cobrando falta. No segundo tempo, Artur e Rony ampliaram para a equipe paulista. Com o resultado o América chegou a sete jogos sem vencer no Brasileirão. O Palmeiras, que derrotou o Fortaleza na rodada passada, soma mais três pontos e se firma no G-4 da tabela.

Com a goleada, o Palmeiras aparece, momentaneamente, em 3º lugar, com 31 pontos depois de 17 jogos disputados no Brasileirão. O time paulista está a doze pontos do líder Botafogo. O América segue estacionado no Z-4, na 19ª colocação, somando dez pontos. Clique aqui e confira a classificação atualizada da Série A do Brasileirão.

O jogo

Nos minutos iniciais, o América-MG pressionou o Palmeiras, que tinha dificuldades em ficar com a bola. Porém, na primeira oportunidade, o Verdão conseguiu abrir o placar, aos 17 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta, Murilo desviou e venceu Mateus Pasinato.

Após o tento, os comandados de Abel Ferreira cresceram no jogo. Tanto é que, aos 25, o atacante Rony ampliou a vantagem para os visitantes. O camisa 10 aproveitou o bate-rebate e completou para o fundo do gol.

Aos 38 minutos, o América-MG descontou a desvantagem. Nicolas cobrou falta e a bola desviou em Gabriel Menino, enganando Weverton. O Palmeiras até chegou a marcar com Zé Rafael, mas o tento não valeu devido ao impedimento.

Nos acréscimos, o América-MG teve duas oportunidades de marcar. Na primeira, Pedrinho balançou a marcação e Weverton defendeu. Ao passo que na outra, Benítez serviu Mastriani, que chutou para fora cara a cara com o goleiro.

Logo no começo da segunda etapa, o Palmeiras marcou o terceiro gol no jogo. O ponta Artur, aos sete minutos, se antecipou a Mateus Pasinato e cabeceou para o fundo das redes.

Em prosseguimento à pressão, o Verdão transformou a vitória em goleada. Aos 16, Veiga lançou Rony, que não desperdiçou. Após análise do VAR, o tento foi validado.

No restante da partida, o Palmeiras passou a administrar a vantagem. Abel Ferreira, por sua vez, passou a poupar alguns titulares tendo em vista a partida contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

*Com informações da Gazeta Esportiva

