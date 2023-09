Manauaras aproveitam feriado prolongado para curtir flutuantes

Manaus (AM) – A transferência pelo Governo do Amazonas e de diversas empresas e instituições da folga do feriado do dia 5 de setembro (elevação do Amazonas à categoria de província) para o dia 8 de setembro, transformou a segunda semana de setembro num feriado prolongado. Os manauaras terão quatro dias de descanso. Com tanto tempo livre e com o calor intenso, aumentou a procura por refúgio em ambientes aquáticos.

Os associados da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf) prospectam aumento médio de cerca de 30% na procura pelos serviços prestados na área do Tarumã.

“Nós fazemos transporte para a praia da Lua, praia do Tupé. Temos na nossa rota o Museu do Seringal e prestamos atendimento aos flutuantes do Tarumã onde cerca de 1,5 mil pessoas, por dia, verão procurar para se divertir”, disse o diretor da Acamdaf, Flávio Gonçalves.

Flávio explicou que os preços são variados e que não há acréscimo por causa do fluxo intenso de passageiros.

“O traslado para a praia da Lua é RS 10. Para a praia do Tupé saem três lanchas, nos sábados, domingos e feriados. Por pessoa o valor é R$ 24. Cobramos R$ 21 por viagem para chegar ao Museu do Seringal. Já a viagem até os flutuantes no Tarumã-Açu fica por R$ 10”, disse o diretor.

Flutuantes

A tranquilidade, o contato com a natureza e a oportunidade de reunir a família num ambiente privado fez aumentar a procura por locações de flutuantes tanto para passar o dia quanto para o pernoite. A empresária Julyana Santos, dona de um dos flutuantes mais tradicionais da área do Tarumã-Açu disse, que este ano, a procura para fechamento de contrato começou antecipada.

“Tivemos uma boa procura. Em meados de agosto, as pessoas começaram a sondar. Fechamos com uma família pelos quatro dias. Geralmente, nosso público é composto por famílias, senhores e senhoras que gostam de aproveitar o tempo de descanso no flutuante. Para a segurança e comodidade, dispomos de iluminação com placas de energia solar, estação ecológica de tratamento de efluentes e coleta seletiva de lixo, disposto na lixeira em Manaus. Visamos preservar a natureza que é nosso ganha-pão e relaxamento natural”, explicou a empresária.

A diária dos flutuantes varia de R$ 400 até R$ 1 mil dependendo do tamanho e opções de lazer oferecidas. Cabe ao locatário levar alimentação e bebidas. Quem aluga, costuma pedir serviços adicionais, que geram fonte de renda para terceiros.

“Geralmente, optam por pedir delivery. Eles pedem gelo, carvão e outros produtos de mercadinhos náuticos. Também contratam churrasqueiro e alugam itens como prancha de stand up, jet sky e colchão flutuantes. Nós não oferecemos, mas indicamos parceiros que trabalham com estes itens”, disse Josi Faraco, também proprietária de flutuante no Tarumã-Açu.

Os apreciadores dos esportes náuticos também contam com a opção do aluguel das pranchas de stand up pedal, o famoso sup. “Nós temos quatro pranchas para sup e alugamos tanto para os nossos clientes do flutuante quanto para as pessoas das proximidades. O valor do aluguel é de R$ 100, das 8h às 18h”, disse Dermilson Silva.

Antes de se aventurar nos rios, remando em cima da prancha, é preciso receber um treinamento. O esporte deve ser praticado com o uso de colete para garantir a segurança. Os interessados também devem se apressar. O serviço registrou alta na procura de 30%.

