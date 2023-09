Sucesso entre fãs de games, Geek Experience segue até a próxima sexta-feira (15), em Manaus

O evento conta com campeonatos de Free Fire, Valorant e League of Legends (LOL), além de oficina de e-Sports

Manaus (AM) – Encerra na próxima sexta-feira (15), o Geek Experience, evento que está sendo realizado no Amazonas Shopping, voltado para os fãs de games. A programação, que iniciou no dia 5, é gratuita e ocorre na Praça de Eventos Rio Solimões, das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e domingo, das 14h às 21h.

O evento conta com campeonatos de Free Fire, Valorant e League of Legends (LOL), além de oficina de e-Sports. O público em geral poderá jogar qualquer um dos games nos intervalos das partidas oficiais.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a programação foi preparada para os fãs desse universo gamer e, também, para as pessoas que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema.

“Seja de maneira profissional ou amadora, o segmento de jogos eletrônicos atrai muitos adeptos. O Geek Experience já é um evento aguardado por esse público e que não pode faltar no calendário do shopping”, destaca.

