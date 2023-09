Tradicional Festival de Música de Itacoatiara agita população com 100 atrações musicais

O evento conta com 100 atrações musicais, sendo 96 regionais, quatro nacionais e 34 artistas que participam do aguardado concurso de música

Itacoatiara (AM) – O tradicional Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) deu início à sua 38ª Edição na quarta-feira (6) no Centro de Eventos Juracema Holanda, no município de Itacoatiara (a 276 quilômetros de Manaus). A programação ocorre até sábado (9) com entrada gratuita e transmissões pelo Facebook, Instagram e YouTube (@fecanioficial).

Promovido pela Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma), o evento conta com 100 atrações musicais, sendo 96 regionais, quatro nacionais e 34 artistas que participam do aguardado concurso de música. Além disso, são mais de 30 atividades culturais e esportivas durante os quatro dias de Fecani.

Entre as atrações nacionais, estão o cantor gospel Israel Salazar, que se apresentou na primeira noite de evento; a banda Bonde do Forró, que sobe ao palco nesta quinta-feira (7); o dono do hit “Evidências”, Leonardo Sullivan e banda, na sexta-feira (8); e o sambista Neguinho da Beija-Flor, que encerra as apresentações no sábado (9).

Tema

Este ano, o festival pauta a defesa ambiental e a conservação de um dos bens mais preciosos do mundo, a “Água”, tema desta 38ª edição do Fecani. Por conta disso, trechos do palco principal do evento, o Juracema Holanda, receberam pinturas em grafites dos artistas Téo Braga e Nelson Freire para reforçar a importância da natureza para o ser humano.

“A água é considerada o petróleo do futuro. Sem ela, a gente não vive e nós temos que cuidar disso, preparar o futuro para as novas gerações, preservando as nascentes de água e a natureza”, destacou Edgar Alecrim, responsável pela arte do Fecani.

Histórico

Tradicional Festival da Canção de Itacoatiara Foto: Divulgação

Para Bruno Azedo, vice-presidente da Airma, a realização do festival é um momento histórico para manutenção de um evento tombado como “Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas”, conforme a Lei 3.983, de 30 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado.

“A volta do Fecani, sendo realizado no Centro de Eventos, torna-se um momento histórico para a manutenção de um patrimônio cultural do Amazonas. Esta volta só se concretizou devido ao apoio da Secretaria de Cultura e do governo do Estado, da imprensa de modo geral e da própria prefeitura de Itacoatiara, que cedeu o lugar que, na realidade, foi criado por conta da importância do festival”, enfatizou.

Programação

Principal competição do evento, o concurso de Música tem a participação de 34 composições. Dessas, apenas uma será coroada com o primeiro lugar e o prêmio de R$ 16 mil. O festival premiará, ainda, o 2º lugar com R$ 12 mil; o 3º com R$ 8 mil; o 4º com R$ 4 mil; e o 5º com R$ 2 mil.

O melhor arranjo musical, a melhor letra e o melhor intérprete receberão o prêmio de R$ 1,3 mil cada. Segundo o edital do Fecani, todas as músicas classificadas do Brasil recebem também prêmio de R$ 600, já as de Itacoatiara são gratificadas com R$ 400.

Ainda segundo o regulamento, as músicas selecionadas participam de duas eliminatórias, sendo 17 canções apresentadas em 6 de setembro e outras 17, no dia 7 de setembro. A final acontece no dia 8 de setembro.

Paralelo ao festival de música, está o Concurso de Poesia Falada de Itacoatiara (Conpofai), que reúne poetas, artistas e compositores já consagrados no município, como os professores Rafael Neves e Alcindo Andrade.

“Participo, desde o primeiro Fecani, como todo itacoatiarense: assistindo. E como eu já era músico desde os meus 14 anos, eu já escrevia e fazia uns versos e a música veio para mostrar aquilo que eu escrevia e colocava na gaveta. Hoje, sou professor de Português e, nesta edição, participo com duas poesias”, destacou Alcindo Andrade.

Andrade, que também é cantor, compositor e poeta, conta que vai participar. Suas obras serão defendidas pelos seus dois filhos: Rauãn Pedro, de 12 anos, e o estudante de Engenharia de Software da Ufam, Raúl Berger, de 19 anos, que mesmo com autismo já foi campeão do evento em 2017, quando também foi premiado como declamador revelação.

“Meu pai sempre diz que isso é um dom que Deus me deu. É desafiante para mim, como foi nos primeiros anos. Mas com o tempo, à medida que as edições foram vindo e eu fui participando, isso se tornou natural para mim”, ressaltou Raúl Berger.

Turismo e Economia

Movimentando a economia e o turismo do município, o Fecani tem a presença, todos os anos, de, pelo menos, 30 mil pessoas a cada dia de festival. Para o itacoatiarense Abrahão Matos do Santos, de 59 anos, o evento traz visibilidade para a cidade e proporciona programação diferenciada para todos os públicos.

“Sou evangélico e quando tem música gospel, sempre estou aqui com minha família marcando presença ouvindo belas músicas serem tocadas. Vale a pena a gente vir, porque tem coisas boas em todos os pontos e isso faz com que Itacoatiara seja notada. O Fecani, além de trazer atrações culturais, alimenta nossa cidade com economia”, concluiu.

Veja a programação completa do Fecani:

QUINTA, FEIRA, 7 DE SETEMBRO

19h30 – show com Banda Marcial Carlos Mestrinho

20h – 10° Festival MPB, rock, reggae, forro, brega, swing e nejo

20h35 — show com Papito e Anjinho

21h5 – Abertura do Fecani

23h25 — show com Michael Lima

0h50 – show Banda Bonde do Forró (atração nacional)

•2h25 – show de Rock com a Banda Essence

•2h25 – show de Rock com a Banda Essence 3h40 — show da Banda Forró Ideal

SEXTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO

19h30 – show com Banda Marcial Carlos Mestrinho

20h10- show de samba Raiz e Pagode com grupo Caçada

21h30- Fala sobre Itacoatiara

21h40- Abertura e 2.º eliminatória do Fecani 2023

23h55- show om Yves Maria (ex-The Voice Kids)

1h30- show com Leonardo Sullivan e Banda

2h55- show com Uendel Pinheiro

3h25- show da Banda Forró do Sabiá

SÁBADO, 9 DE SETEMBRO

19h30 – Show com Banda Marcial Carlos Mestrinho

19h35- 10° Festival MPB, rock, reggae, forró, brega, swing e nejo

20h- Apresentação da Musa, Miss Gay e Mister Fecani 2023

20h35 – show com o grupo Samba em Família

21h55- Premiação do Fecani 2023

0h10 – show Pagode e Samba com Neguinho da Beija Flor

2h15 – show rock com a Banda Critical AGE

3h35 – show com David Assayag

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida promete edição do #SouManaus ainda maior em 2024

Casal de “titânio”: Saiba quem são os noivos notados por David Guetta no #SouManaus

Após shows, David Guetta e Zeca Pagodinho citam emoção vivida durante o #SouManaus