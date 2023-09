Nilton Lins oferece atendimentos odontológicos para comunidade em Manaus

Manaus (AM) – Com 18 anos prestando atendimentos e serviços odontológicos para a sociedade, a Universidade Nilton Lins retoma este mês, os serviços e tratamentos odontológicos abertos para toda a comunidade em sua unidade no Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus.

Para este semestre, serão ofertados os procedimentos de avaliação de pacientes, diagnóstico, limpeza dental, e também de restauração e de próteses dentárias, entre outros atendimentos.

A iniciativa faz parte das ações da Universidade voltadas para a responsabilidade social e de permanente integração e interação com a cidade e a população, além de incentivar a aplicação do conhecimento técnico-teórico adquirido nas salas de aula, com a prática e com resultados diretos e benefícios no cotidiano das pessoas.

De acordo com o professor e coordenador do curso de Odontologia da Nilton Lins, Naildon Aguiar Cordeiro, a instituição dispõe de consultórios especializados e os atendimentos dos pacientes são feitos nas aulas práticas e estágios, sob supervisão direta dos professores.

“A Universidade dispõe aos pacientes todos os profissionais, equipamentos necessários e alguns tipos de exame, como a radiografia periapical dos dentes, e desta forma atua de forma decisiva para melhorar a qualidade de vida e a saúde da população em uma das áreas com maior demanda por assistência”, acrescentou o professor.

Agendamentos

Para mais informações, agendar consultas e a avaliação inicial, as pessoas interessadas podem entrar em contato pelo telefone (92) 3643-21-34 ou comparecer na própria Universidade.

Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, por ordem de chegada e de acordo com a especialidade, nos consultórios da Nilton Lins.

*Com informações da assessoria

