Confira a programação da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica em Manaus

Manaus (AM) – A 5ª Feira Internacional de Gastronomia Amazônica já tem programação definida. A FIGA 2023, que acontece nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, 5001, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, contará com aulas-show de chefs renomados do segmento, além de palestras, workshops, exposição de produtos e serviços, rodadas de negócios e muito mais.

Realizado pela Abrasel no Amazonas, o evento acontece de forma presencial e com entrada gratuita. O credenciamento deve ser realizado através do hotsite disponibilizado nas redes sociais da associação @abraselam, a partir do dia 15 de setembro.

De acordo com o presidente da Abrasel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, o evento vem para gerar conhecimento sobre a gastronomia e a cultura local, além de apoiar iniciativas que tragam oportunidades para os donos de estabelecimentos do setor da alimentação fora do lar construírem uma rede de contatos. “Nosso objetivo com a FIGA é promover a gastronomia amazônica, além de atrair e reunir não apenas as pessoas que têm afinidade com a gastronomia, mas também prestadores de serviços e aqueles que têm produtos a oferecer. Será um verdadeiro mix de gastronomia e negócios, ambiente propício para empreendedores e empresários do setor aperfeiçoarem ideias, networking e conhecimentos sobre gestão e estratégias para obter sucesso neste ramo”, destacou.

Para o Chef Felipe Schaedler, proprietário dos restaurantes Banzeiro e Moquém, a FIGA é o evento mais importante de divulgação da gastronomia amazônica. “A Feira vem em um momento crucial, pois a Amazônia está vivendo um período de transformação, valorização da sua cultura, identidade, o que reflete fortemente na gastronomia, trazendo a visibilidade que ela precisa e merece. Acho que a FIGA é algo super importante e a cada edição vem mais fortalecida e inovadora”, afirma.

Confira a programação da FIGA 2023

Dia 30 de setembro – SÁBADO

ARENA GASTRONÔMICA – AULAS-SHOW – SALÃO MARIA DO CÉU ATHAYDE

10h – Abertura dos portões para o público

13h50 – Abertura da arena gastronômica – Salão Maria do Céu Athayde

14h às 14h40 – Chef Maria do Céu Athayde (AM) – Amazônia, Um Amor Infinito

15h às 15h40 – Chef Luana Oliveira (TO) – Turismo Gastronômico: Princípios, Práticas e Roteiros Amazônicos

16h às 16h40 – Chef Felipe Schaedler (AM) – Pirarucu defumado e Purê de Tucumã

17h às 17h50 – Chef Jaime Rodriguez (Cartagena – Colômbia) – Projeto Caribe Lab: Investigação da Cultura Gastronômica e Biodiversidade

18h às 18h40 – Chef Paulo Machado (MS) – Rotas Gastronômicas do Pantanal e Food Safaris

19h – Solenidade de abertura

22h – Encerramento do dia.

Dia 01 de outubro – DOMINGO

ARENA GASTRONÔMICA – AULAS-SHOW – SALÃO MARIA DO CÉU ATHAYDE

13h – Abertura dos portões para o público

13h50 – Abertura da Arena Gastronômica – Salão Maria Do Céu Athayde

14h às 14h40 – Chef Selma Reis (AM) – Tartaruga: Receitas e Histórias da maior Riqueza Gastronômica do Amazonas

15h às 15h40 – Chef Amanda Vasconcelos (AC) – Empreendedorismo Feminino na Gastronomia

16h às 16h40 – Chef Elisângela Valle E Lídia Medina (AM) – Cozinha + Ciência + Turismo

17h às 17h50 – Chef Daniela Martins (PA) – Tapioca não é só para tomar com açaí

18h10 às 19h – Chef Hiroya Takano (AM) – Vitória-Régia: Da Pesquisa ao Prato

19h às 19h30- Cerimônia do Consulado do Japão

19h50 às 20h50- – Chef Heinz Wuth (Chile) – Isto é Ciência e Cozinha

21h – Encerram as aulas

22h – Encerramento da Feira

PROGRAMAÇÃO PALESTRAS FIGA 23

Dia 30 de Setembro – SÁBADO

10h – Abertura dos portões da Feira para o público

13h50 – Abertura da Sala de Palestras

14h às 14h40 – Chef Letizia Barros – Tema: Gastronomia Sustentável: Aproveitamento integral dos alimentos. Uma visão social, ambiental e econômica

14h50 às 15h30 – Rogério Perdiz –Tema: Gestão por KPI: Medir, avaliar e melhorar

15h40 às 16h20 – Chef Paulo Fortunato – Tema: Fish Maria: Da cozinha para as prateleiras do mundo

16h30 às 17h10 – Alexsander de Oliveira – Tema: O Mundo das Borbulhas

17h30 às 18h10 – Noemia Kazue Ishikawa – Tema: Micoturismo: Benefícios sociobioeconômicos, científicos e políticos para a Amazônia

18h20 às 18h50- Chef Franco Andrade – Tema: Da Franco’s Pizza para Walt Disney World – Os Segredos por trás da magia

19h – Solenidade de abertura

22h – Encerramento do dia.

Dia 01 de outubro – DOMINGO

10h – Abertura dos portões da Feira para o público

13h50 – Abertura da Sala de Palestrantes

14h às 14h40 – Chef Clarinda Ramos – Tema: Corpo e alimento na cultura indígena – qualidade de vida

14h50 às 15h30 – Nizandra Moreira (COACH) – Tema: Como ter uma equipe comprometida e motivada

15h40 às 16h20 – Cláudia Menezes Martins – Tema: Candidatura de Manaus à Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO: Estratégias para o futuro do Turismo Gastronômico

16h30 às 17h10 – Verônica Socarras – (COLÔMBIA) – Tema: Turismo Gastronômico – Marca Colômbia

17h20 às 18h – Sara Rangel – Tema: Conquiste paladares: fotografia, o poder das marcas gastronômicas de sucesso

18h10 às 18h50 – Valdely Kinupp – Tema: Frisantes – Bebidas de fermentação natural com PANC

19h às 19h40 – André Bueno – Tema: Coquetelaria da Floresta – microrregião brasileira, novos insumos e novas possibilidades

22h – Encerramento da Feira

