Amom prorroga data para análise de propostas do edital participativo de emendas orçamentárias

Brasília (DF) – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) anunciou a prorrogação da fase de análise orçamentária e de mérito dos projetos enviados para o 1° edital participativo de emendas orçamentárias do Amazonas. O resultado dessa fase seria divulgado na última segunda-feira (11), porém foi prorrogado para o próximo dia 25, para que seja feita uma análise criteriosa das propostas recebidas.

O processo de análise verifica a viabilidade orçamentária para a execução dos projetos apresentados. Essa é a primeira vez que um deputado federal do Amazonas realiza um processo de seleção para destinação de emendas individuais. O parlamentar comemorou a quantidade de propostas recebidas e justificou a prorrogação do resultado final.

“Estamos muito felizes com o retorno da população. Ao todo, recebemos mais de 200 inscrições de projetos em diversas áreas e prorrogamos o prazo para que todos os projetos recebam a mesma atenção e cuidado. Acreditamos que a população deve participar ativamente do nosso mandato e a criação do edital teve esse objetivo”, declarou o parlamentar.

Entre os dias 26 de setembro e 3 de outubro, a população poderá selecionar os projetos que devem receber as emendas. A votação ocorrerá por meio do aplicativo “Buracômetro”, disponível gratuitamente para smartphones com sistemas Android e IOS. O resultado final da seleção será divulgado nas redes sociais e no site do parlamentar no dia 4 de outubro.

Foram recebidos 208 projetos, sendo educação a área temática com maior quantidade: 95. Seguindo o ranking, está a área da saúde, com 36 propostas; desenvolvimento socioeconômico, com 27; defesa do cidadão, com 26 e meio ambiente com 24. Serão selecionados projetos que somem até R$ 10 milhões em emendas individuais, com execução orçamentária prevista para 2024.

De acordo com Amom, o objetivo é levar transparência ao processo de destinação das emendas parlamentares. “É importante que a população saiba para onde vai o dinheiro que sai do bolso de cada um de nós. Uma das etapas principais é a participação popular, então o cidadão que estará votando ali fará parte dessa seleção também. Nós vamos analisar criteriosamente cada projeto e também teremos a análise feita por consultores”, explicou.

