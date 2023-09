Mega telão vai transmitir jogo entre Flamengo e São Paulo no anfiteatro da Ponta Negra

Manaus- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) realiza neste domingo (17), a transmissão da final da Copa do Brasil, disputada entre os times Flamento e São Paulo, no anfiteatro da Ponta Negra e na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizados no bairro ponta Negra, zona Oeste da capital.

A transmissão no mega telão de 8 metros começa a partir das 14h, com entrada liberada para todo o público. O jogo começa às 15h, no horário de Manaus.

O evento também conta com show gratuitos, do cantor colombiano Elkin Robinsón; Simone Ávila e Carlinhos do Boi.

DECISÃO

Essa é a primeira vez que o São Paulo encara uma decisão de Copa do Brasil entram em campo para o primeiro jogo da final da já o rubro-negro carioca o Flamengo é o segundo time com mais títulos de cunho nacional o último conquistado em 2020.

