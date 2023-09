Flagra! Neymar curte noitada na Espanha com duas mulheres, revela Leo Dias

Ao que tudo indica, a razão pelo post sobre fidelidade, publicado por Bruna Biancardi no último final de semana, veio à tona. Isso porque o jornalista Leo Dias revelou, com exclusividade, um vídeo em que Neymar, que espera um filho com a influencer, curte uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres.

De acordo com Leo Dias, o jogador esteve em uma boate chamada Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha. Ele recebeu folga após a goleada por 6 x 1 sobre Al-Riyadh e viajou para a cidade espanhola. Nas imagens, o atleta aparece muito próximo a duas mulheres, em momentos distintos.

Neymar é flagrado curtindo noitada com duas mulheres na Espanha. pic.twitter.com/KggIcZColf — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 18, 2023

Ainda segundo o colunista, o atacante estaria muito próximo das moças e teria se comportado de maneira bem íntima, falando ao pé do ouvido, dando abraços e aparecendo com o rosto colado com elas. Ibai Llanos, influencer e streamer espanhol, compartilhou vídeos com Neymar, o atleta estava com a mesma roupa em que aparece no vídeo obtido por Leo Dias.

🚨FAMOSOS: Neymar é flagrado curtindo noitada na Espanha acompanhado de duas mulheres, afirma Léo Dias. pic.twitter.com/51U4jC6FMG — CHOQUEI (@choquei) September 18, 2023

Indireta de Biancardi para Neymar

Bruna Biancardi postou um desabafo sobre lealdade nos Stories do Instagram e logo os internautas apontaram que seria uma indireta para Neymar. A influenciadora, que está grávida de Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador, apagou a publicação logo depois, mas já tinha virado assunto nas redes sociais.

“Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, afirmou ela. Imediatamente, os usuários do microblog disseram que seria uma “shade” para o atleta.

🚨FAMOSOS: Bruna Biancardi postou esse stories mas apagou logo em seguida após internautas acharem que seria uma indireta para o namorado Neymar. pic.twitter.com/DemqjC9f4T — CHOQUEI (@choquei) September 17, 2023

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Kayky Brito apresenta boa evolução clínica, informa boletim médico

Arthur Aguiar anuncia fim de relação com Jhenny Santucci após anuncio de gravidez

Luva de Pedreiro indica término de relacionamento com namorada grávida