Luva de Pedreiro indica término de relacionamento com namorada grávida

Ao que tudo indica, chegou ao fim o relacionamento entre Luva de Pedreiro e Távila Gomes. Recentemente, a bióloga e o influenciador digital anunciaram que serão pais de um menino. Neste domingo (17), viralizou nas redes sociais um vídeo em que o famoso indica um possível término do namoro.

“Não tem jeito né pai, vai ter que receber a pensão mesmo. Sou inamorável”, cravou Luva de Pedreiro em live no Instagram. A cena rapidamente deu origem ao burburinho sobre um possível fim do namoro com Távila Gomes.

Juntos há alguns meses, eles vinham mantendo discrição sobre o relacionamento, mas já estavam morando juntos. Só recentemente, Távila fez uma declaração de amor ao namorado no Instagram e começou a falar abertamente sobre a relação.

No início do mês, os dois fizeram um Chá de Revelação para revelar o sexo do bebê – eles esperam um menino. Como o novo papai já anunciou, o bebê deve se chamar Cristiano Ronaldo em homenagem ao jogador de futebol português, de quem o influencer é fã.

Na semana passada, Távila rebateu a acusação de que teria engravidado por interesse. Ela afirmou que a gestação não foi planejada. “Ninguém sabe quase nada da nossa vida, vocês estão sabendo 1% só agora e porque a gente quis compartilhar. Por quatro meses a gravidez não vazou, daí tirem as conclusões.”

O influenciador ficou famoso no ano passado, com os vídeos jogando futebol. Ele lançou bordões que viralizaram nas redes sociais e chegaram até a craques como Neymar e Gabigol. Atualmente, conta com 21 milhões de seguidores só no Instagram.

