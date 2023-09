Pai de Neymar se irrita com críticas após jogador ser flagrado com outras e afirma “É solteiro”

Neymar Jr. voltou para o foco da treta nesta segunda-feira (18). Isso porque o jornalista Leo Dias divulgou um vídeo em que o jogador da Seleção Brasileira está curtindo uma noitada com outras duas mulheres em Barcelona, na Espanha. Vale lembrar que namorada do atleta, Bruna Biancardi, está grávida do segundo filho do famoso, a pequena Mavie.

De acordo com o comunicador, Neymar foi visto em um clima íntimo com as duas moças. Porém, o pai do jogador entrou em contato com o jornalista do Fofocalizando para tirar a história a limpo. Por mensagem, ele deu a entender que o filho está solteiro.

“Sr. Neymar, ninguém falou em traição. Mas é um comportamento de vida de solteiro”, justificou Leo Dias em uma troca de mensagem com Neypai. “Ele é solteiro! Ou não”, respondeu o patriarca.

🚨 GENTE? Em conversa com Léo Dias, pai do Neymar dá a entender que o seu filho é um homem solteiro, mesmo tendo noivado com Bruna Biancardi:



“Ele é solteiro! Ou não”, diz Neymar Pai

“Pra mim ele tinha um relacionamento com a Bruna”, rebate Léo Dias. pic.twitter.com/EG2RjiGjeK — POPTime (@siteptbr) September 18, 2023

“O senhor pode me dizer qual é o status da relação de Neymar e Bruna?”, questionou o jornalista. Se contradizendo, o pai respondeu: “Tem um relacionamento e ninguém tem a ver com isso”. Ou seja, apesar de afirmar que o filho está solteiro, parece que o namoro com Biancardi segue firme.

BARRIGÃO

A influenciadora Bruna Biancardi surgiu radiante nas redes sociais em uma série de fotos inéditas publicadas neste domingo (17). Entrando na reta final da gestação, a musa surgiu com um biquíni fininho tomando sol na piscina.

Ela está no Brasil onde veio visitar a família e curtir os últimos dias antes da chegada de Mavie, sua primeira filha. Vale lembrar que o pai da pequena, Neymar Jr, está morando na Arábia Saudita, onde foi contratado por uma das principais equipes.

“Domingo do jeitinho que eu amo”, declarou ela na legenda das fotos. Rapidamente, os seguidores cobriram a bela com elogios. “Você tá cada dia mais linda e sua barriga também”, disse um. “Muito linda essa mamãe!”, escreveu outro.

*Com informações do Contigo!

