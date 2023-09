Sejusc leva ação para Pessoas com Deficiência a empresa do Distrito Industrial

A empresa Samsung Brasil, localizada na Zona Sul de Manaus, recebe nesta segunda (18) e terça-feira (19), a oficina de brinquedos sensoriais e ações voltadas às Pessoas com Deficiência (PcD), através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Trabalhadores de dois turnos participaram das atividades neste primeiro dia de oficina, criando brinquedos, conversando com técnicos sobre os direitos da PcD, além de obter orientações jurídicas com os profissionais da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD).

A programação ainda ofertou serviços de orientação e solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD), e da Pessoa com Espectro Autista (Ciptea), além de credenciamento para vagas de estacionamento preferencial.

As atividades fazem parte do calendário de ações do Setembro Verde Sejusc. A secretária executiva da Pessoa com Deficiência, Leda Maia, falou da importância da parceria do Governo do Estado com as empresas privadas.

“Essa união faz com que os serviços do Governo cheguem ao maior número de pessoas, por exemplo, um funcionário da empresa que não tem tempo de ir à secretaria durante a semana acaba tendo acesso aos serviços no seu local de trabalho, por meio das nossas ações”, disse Leda.

Walison Castelo Branco, pai de uma menina com Transtorno de Espectro Autista (TEA) de 4 anos, disse que a atividade foi muito importante para ele, pois auxilia na conscientização contra o capacitismo .

“Tive a oportunidade de acompanhar essa manhã e agora sei um pouco sobre o que é desenvolver a parte cognitiva de uma criança e sobre os seus direitos. Só tenho que parabenizar mais uma vez a iniciativa e que a Sejusc alcance mais as pessoas para todos ficarem amparados, por dentro da lei, e saber dos seus direitos”, comentou o funcionário.

