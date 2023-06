Parintins 2023: Sejusc atua em operação fluvial da Marinha do Brasil

Parintins (AM) – A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) esteve presente, nesta semana, na operação “Chapa Quente”, promovida pela Marinha do Brasil. A operação busca fortalecer as vistorias e a fiscalização de todas as embarcações que se encaminham para o 56º Festival Folclórico de Parintins (a 359 quilômetros de Manaus).

A secretaria executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), Pessoa Idosa (Seadpi) e o Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos (DPDD) da Sejusc participaram com orientação, vistorias e atendimento psicossocial.

Na operação, foram intensificados os cuidados com idosos, mulheres, crianças e adolescentes. O representante da Sejusc na ação e diretor do DPDD, Agostinho Corrêa, explica que o principal objetivo é garantir que os direitos humanos do público não sejam violados.

“A Sejusc está presente na operação para garantir a segurança dos brincantes que estão indo para Parintins. Então a gente segue intensificando o olhar para as crianças, para os idosos e para as mulheres, para que não ocorra nenhum tipo de violação dos direitos dessas pessoas”, complementa.

Nas abordagens houve a presença do Conselho Tutelar, atuando junto das Secretarias, para o combate e prevenção da exploração de crianças e adolescentes.

Mais de 300 embarcações com destino à Ilha Tupinambarana foram fiscalizadas no primeiro dia. A passageira Neocelia Santana, diz que se sentiu mais segura pela presença da Sejusc na ação.

“Eu vou a Parintins há mais de 30 anos, mas nessa viagem eu senti a segurança muito mais reforçada. Eu, como mulher, me sinto mais segura sabendo que na minha viagem a Sejusc está presente aqui hoje para garantir meus direitos e minha proteção”, afirma Neocelia.

A operação “Chapa Quente” segue até o final desta quinta-feira (29), em vários pontos do trecho de Manaus a Parintins.

*Com informações da assessoria

