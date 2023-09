Neymar, Cabelinho e Chico: especialista explica onda de traição dos famosos

Uma onda de traição invadiu o meio artístico! Nesta semana, o nome de Neymar voltou a repercutir na mídia por mais uma possível pulada de cerca. Na tarde de segunda-feira (18), Leo Dias divulgou um vídeo em que o jogador aparece livre, leve e solto curtindo uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres. Bruna Biancardi está grávida de sua primeira filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o menino Ney.

De acordo com Leo Dias, o craque estava numa boate chamada Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha. Ele recebeu folga após a goleada por 6 x 1 sobre Al-Riyadh e viajou para a cidade espanhola. Nas imagens, Neymar surge bastante próximo das mulheres, que ainda não tiveram a identidade revelada, falando ao pé do ouvido e dando abraços.

Não é a primeira vez

No final de junho deste ano, Neymar assumiu publicamente ter traído Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o atleta na véspera do Dia dos Namorados, dia 12 de junho.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, iniciou a carta aberta no Instagram.

“A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”.

Por fim, Neymar declarou amor pela namorada: “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”.

Bella Campos e MC Cabelinho

Além do jogador, no final de agosto, a atriz Bella Campos e MC Cabelinho terminaram o namoro em meio a rumores de traição por parte do cantor.

“Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento e nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar”, escreveu a atriz nos Stories do Instagram.

“Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. “Faço isso em respeito a todos que nos acompanharam e tinham carinho por nós, faço isso por todos que já passaram por isso e não puderam reagir”, desabafou. “Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde quero focar minha energia e atenção”, concluiu.

Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado, quando se conheceram nos nas gravações da novela “Vai na Fé”, da Globo.

Luísa Sonza e Chico

Ao participar do programa ‘Mais Você‘, da TV Globo, na manhã de quarta-feira (20), a cantora Luísa Sonza revelou que terminou seu namoro com Chico Moedas. No matinal, Ana Maria Braga questionou se Luísa ‘desmanchou’ o relacionamento. Sonza confirmou e leu um texto que insinuava que foi traída em um bar.

“Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar”, disse a cantora, com lágrimas nos olhos.

A IstoÉ Gente conversou com o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que fez uma análise sobre a recente onda de traição dos famosos. Confira!

“É importante ter em mente que a traição é sempre uma ação intencional. A questão principal é entender o que está por trás dessa traição. O que levou essa pessoa a trair? Existe uma única exceção na psiquiatria e na psicologia, que envolve casos de patologia, especialmente psicopatologia sexual, relacionada à compulsão sexual ou preferências compulsivas e obsessivas que não podem ser satisfeitas com o parceiro ou parceira. Nesse contexto, a ação não é considerada traição, pois é resultado de uma doença”, começa o profissional.

“Em relação à tendência à traição, os homens têm uma tendência maior a trair, pois o elemento que impede um homem de trair é a paixão. Na psicologia atual, o termo “amor” muitas vezes está associado à paixão. Quando o amor é apaixonado, a traição se torna impossível. Não há espaço para a traição em um relacionamento apaixonado, que combina amor e paixão”.

“Os homens têm uma maior propensão à traição”

“As relações sociais-conjugais são aquelas determinadas apenas pela união social. Nesse contexto, os votos de fidelidade não precisam ser expressos, pois são implicitamente entendidos em qualquer relacionamento desse tipo. É por isso que os homens têm uma maior propensão à traição, especialmente quando não estão profundamente apaixonados”.

“Além disso, a imaturidade pode desempenhar um papel importante. Alguns homens podem entrar em um relacionamento por motivos diferentes, como o desejo de estar com alguém famoso, e depois que alcançam a fama, podem não ver mais necessidade de continuar o relacionamento. A traição é uma ação dolorosa que pode causar traumas irreparáveis”, afirma Alexander Bez.

Homens X Mulheres

“Os homens não precisam estar apaixonados pela pessoa com quem traem; eles precisam estar apaixonados por suas parceiras para evitar a traição. No caso das mulheres, com raras exceções, elas tendem a trair apenas quando estão em relacionamentos tóxicos, nos quais não recebem mais sustento emocional ou sentimental. Quando isso acontece, elas podem trair e, geralmente, terminam o relacionamento para iniciar um novo com a pessoa por quem se apaixonaram”.

“Quanto à paixão, é importante entender que é um sentimento que não segue um calendário e requer manutenção para persistir. Todos os sentimentos precisam ser nutridos, e quando não recebem essa nutrição, podem desaparecer, o que aumenta a probabilidade de traição. A traição muitas vezes é resultado de impulsos sexuais, especialmente em homens, enquanto as mulheres, em casos raros, podem trair por diferentes circunstâncias”.

Paixão X Traição

“É fundamental compreender que a paixão desempenha um papel importante na prevenção da traição. Quando existe paixão, há um medo de perder a pessoa amada, o que desencoraja a traição. Por outro lado, na ausência de paixão, a traição pode se tornar mais provável, pois o medo de perder o relacionamento diminui. No caso do casal mencionado, é difícil avaliar as circunstâncias, pois um dos parceiros era famoso e o outro, anônimo. No entanto, parece que a pessoa famosa pode ter se aproximado por interesse, enquanto a outra desenvolveu sentimentos mais profundos, o que torna a situação emocionalmente desafiadora para ela”, completa o psicólogo Alexander Bez.

*Com informações da IstoÉ

