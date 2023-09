Assessoria de Neymar se pronuncia sobre nova suposta traição a Biancardi

A assessoria de Neymar Jr. afirmou, nesta terça-feira (19), não ter “nada a declarar” sobre a mais nova polêmica envolvendo o jogador. O craque do Al-Hilal, que espera um bebê com Bruna Biancardi, foi flagrado em clima de intimidade com duas mulheres no último final de semana, em uma balada em Barcelona.

Na manhã de terça-feira (19), Brunca Biancardi disse estar ciente do episódio e decepcionada. “Estou ciente com o ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi.

Entenda

Na segunda-feira (18), o jornalista Leo Dias revelou vídeo em que Neymar curte uma balada na Espanha, na última quarta-feira (13), ao lado de duas mulheres.

De acordo com Leo Dias, o jogador esteve em uma boate chamada Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha. Ele viajou para a Europa após o jogo contra o Peru, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e viajou para a cidade espanhola. Nas imagens, o atleta aparece muito próximo a duas mulheres, em momentos distintos.

Ainda segundo o colunista, o atacante estaria muito próximo das moças e teria se comportado de maneira bem íntima, falando ao pé do ouvido, dando abraços e aparecendo com o rosto colado com elas. Ibai Llanos, influencer e streamer espanhol, compartilhou vídeos com Neymar, em que o atleta estava com a mesma roupa em que aparece no vídeo obtido por Leo Dias.

*Com informações do Metrópoles

