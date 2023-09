Amom é o mais votado entre os deputados do AM no Prêmio Congresso em Foco

Brasília (DF) – Uma das premiações mais relevantes da política nacional, o Prêmio Congresso em Foco divulgou os resultados das votações populares deste ano na noite dessa quinta-feira (21). Entre os deputados federais do Amazonas, Amom Mandel (Cidadania-AM) se destacou com a maior votação do público. No primeiro semestre deste ano, Amom também foi reconhecido como o parlamentar mais econômico da Câmara dos Deputados.

Em reconhecimento ao mandato inovador e participativo, Amom Mandel ficou em sexto lugar entre os deputados federais mais votados de toda a região Norte. Com uma importante atuação com pautas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico do Amazonas, alinhado à sustentabilidade, Amom tem se posicionado firmemente nas discussões da Casa Legislativa, como em defesa da Zona Franca de Manaus durante as discussões da Reforma Tributária e contra os prejuízos causados pela minirreforma eleitoral.

Amom Mandel também é relator de projetos de grande relevância nacional como o tratado ambiental internacional conhecido como “Acordo de Escazú” e foi responsável por realizar o primeiro edital participativo de emendas orçamentárias da história do Amazonas, permitindo que a população escolha e saiba para onde serão destinadas suas emendas individuais.

O deputado mais jovem do Amazonas se mantém entre os mais produtivos da bancada do Estado, com o total de 65 Projetos de Lei. Para o parlamentar, o destaque é de grande importância, especialmente por ter sido uma decisão do público. “Agradeço pela escolha e consideração da população que votou no nosso mandato e reconheceu o nosso trabalho feito até aqui”, declarou.

Fundado pelo jornalista Sylvio Costa, o Prêmio Congresso em Foco tem como objetivo incentivar a população a acompanhar a atuação dos parlamentares, além de reconhecer os mais atuantes. Nesta edição, estiveram aptos à votação 421 deputados e 66 senadores. Os resultados estão disponíveis no site do veículo.

*Com informações da assessoria

