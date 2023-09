Policial militar é achado morto com tiro na cabeça dentro de casa, no Pará

Um policial militar do Pará foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, dentro de uma casa no Parque Independência, em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão.

A vítima se chamava Francisco Martins Gonçalves, de 28 anos, que era soldado. O corpo do PM foi encontrado na quarta-feira (20) e passou por exame de necropsia.

A Polícia Civil ainda aguarda o laudo para dar sequência as investigações. Até o momento, o caso ainda é um grande mistério e teria envolvimento de uma quadrilha que cobra dívidas na cidade e que sequestram policiais militares.

“Chegamos com um local totalmente atípico, diferente, com envolvimento de policiais do Maranhão e do Pará. Tem outras situações a se esclarecer… É uma quadrilha formada por pessoas comuns e da segurança pública”, afirmou o perito Lourival Lima.

Segundo a polícia, o que se sabe até o momento é que Francisco estava na companhia de outro homem, que foi preso e transferido para a Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz. Ele deve responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro.

A polícia também aguarda o resultado da perícia que deve esclarecer as circunstâncias da morte. O tiro saiu de uma arma de fogo .40, modelo geralmente utilizado por policiais.

*Com informações do G1

