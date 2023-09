Homem escapa de roubo após reconhecer assaltante

Um homem escapou de um assalto após reconhecer um dos criminosos e argumentar levando em consideração a amizade. Conforme testemunha, o caso aconteceu no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, nesta quarta-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança.

A quase vítima estava parada ao lado de um poste quando foi abordada por dois homens de bicicleta, que pediram a mochila dele.

Quando estava quase entregando, ele reconheceu um dos ladrões. O homem abordado chegou a cumprimentar sorrindo o criminoso, fazendo um “joinha” com a mão.

“Ele [apontando para o comparsa do assaltante] me conhece, chapa. Que é isso? Ele é meu chapa. Tu é doido, é?”, questiona o homem que seria a vítima do assalto ao criminoso. Os ciclistas desistiram de continuar o assalto e saíram do local.

A Polícia Civil informou que o 32º Distrito Policial (32º DP) apura a tentativa de roubo. A corporação reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência, por meio do qual podem ser repassadas informações que contribuam para a elucidação do caso.

