Com Vini Jr, Fernando Diniz convoca Seleção para os próximos jogos das Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz convocou na tarde deste sábado (23) os 23 jogadores para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo. Destaque para a volta do atacante Vinícius Jr, do Real Madrid, recuperado de lesão.

Outra novidade da lista foi no meio-campo. Gerson, do Flamengo, foi para a disputa dos jogos contra Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e Uruguai, no dia 17, no Estádio Centenário, em Montevideo.

Confira a lista dos convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool); Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)

Meio-campo: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Gerson (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Gabriel Jesus (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona) e Vinícius Junior (Real Madrid).

*Com informações da CNN Brasil

