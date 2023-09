Dupla de jovens são presos em flagrante enquanto vendiam drogas em Manacapuru

As prisões ocorreram por meio de denúncias informando de que havia comercialização de drogas

Manaus (AM) – Ezequiel Bello dos Santos, 22, e Tiago Mores de Souza, 25, foram presos, nesta quinta-feira (28), pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A prisão ocorreu no ramal Nova Esperança, comunidade Bom Jardim, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Rafael Allemand, as prisões ocorreram por meio de denúncias informando de que havia comercialização de drogas naquela localidade.

“Desta forma, nos deslocamos ao local e verificamos a procedência da informação, ocasião em que encontramos os indivíduos em posse de trouxinhas de maconha, cocaína e oxi, que estavam embaladas para venda”, disse.

Denúncias

Allemand reforça que o apoio da população, com o repasse de informações por meio do número (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, é fundamental para o combate aos crimes praticados no município.

Procedimentos

Ezequiel e Tiago responderão por tráfico e associação para o tráfico, e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

