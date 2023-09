Amom se reúne com autoridades federais para cobrar ações de combate à fumaça em Manaus

Brasília (DF) – O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) se reuniu com autoridades de órgãos federais nesta quinta-feira (28), para solicitar apoio às ações de combate à fumaça que atinge a região metropolitana de Manaus, oriunda de focos de queimadas no Amazonas.

As agendas ocorreram com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, junto ao secretário especial para assuntos parlamentares, Valmir Prascidelli. Em atenção às demandas, Prascidelli e Padilha afirmaram que dariam apoio no encaminhamento das demandas referentes a esse assunto junto aos outros ministérios.

Na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o parlamentar foi recebido pela chefe de gabinete substituta, Paloma Ramos. A reunião também contou com a participação do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, quem afirmou que o Estado entrou com decreto de emergência e busca recursos para a aquisição de equipamentos.

“Enquanto os equipamentos não chegarem ao Amazonas e forem disponibilizados, o incêndio que leva a fumaça para Manaus provavelmente continuará ocorrendo. Seguimos na luta para que o governo federal disponibilize a ajuda imediata”, declarou Amom.

No Ministério de Meio Ambiente Amom se reuniu com o chefe de gabinete da ministra, Daniel Vasconcelos, o Secretário de Mudanças Climáticas, André Lima, e Taveira. Na ocasião, os representantes do MMA não garantiram ações a curto prazo para a solução do problema no Estado. Porém, se comprometeram a articular parcerias junto a órgãos federais ambientais, como o IBAMA, para que sejam fornecidos equipamentos ao Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas, necessários para o combate às queimadas.

O parlamentar enviou ofícios aos ministérios do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Saúde, e Integração e Desenvolvimento Regional, além do Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental (ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), para questionar quais as medidas de prevenção, de respostas imediatas e de recuperação das áreas degradadas pelos focos de queimadas.

“A situação é insustentável e nós precisamos de uma resposta, porque eu conversei com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas que está aqui em Brasília, inclusive, e ele já me disse que eles não têm capacidade hoje, com o Corpo de Bombeiros lá, de acabar o incêndio que está ocorrendo nos municípios da região metropolitana de Manaus. Precisamos desse apoio emergencial e resolver esse problema”, afirmou o parlamentar nas reuniões.

Manaus sob fumaça

Manaus amanheceu sob uma intensa nuvem de fumaça nesta quinta-feira (28), alcançando o nível de “muito insalubre” no “Valores do Índice de Qualidade do Ar” (AQI), mapa mundial que indica a qualidade do ar em tempo real.

O Estado do Amazonas também tem mantido a posição de liderança no ranking do Programa Queimadas, por mais de 20 dias consecutivos. Até o dia 19 de setembro, foram registrados 5.186 focos de incêndio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Amazonas, foram atendidas 1.193 ocorrências de incêndio entre julho e setembro – sendo 473 delas em Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vereadora Thaysa Lippy gasta mais de R$ 219 mil em apenas seis meses do seu primeiro mandato

Barroso critica ‘recessão democrática’ ao assumir presidência do Supremo

Projetos do deputado Thiago Abrahim viram lei no Amazonas