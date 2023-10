Neymar e Biancardi voltam a usar aliança de namoro após suposta traição do jogador

Após rumores de uma crise no relacionamento por conta de uma supostas traições, Neymar e Bruna Biancardi apareceram novamente usando as alianças de compromisso. No último final de semana, a influenciadora, que está grávida de 8 meses do jogador, surgiu com o anel no dedo, assim como Neymar.

Biancardi se pronunciou após o último flagra de Neymar, onde rumores apontavam que o jogador teria uma amante em Barcelona, a influenciadora usou as redes sociais dizendo: “Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e a preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento”, escreveu ela, nos Stories do Instagram.

Foto atual do casal usando aliança

Foto: Reprodução Redes Sociais

No começo de setembro a assessoria de Neymar divulgou uma breve nota afirmando não ter “nada a declarar” sobre a mais nova polêmica envolvendo o jogador. O craque do Al-Hilal, que espera um bebê com Bruna Biancardi, foi flagrado em clima de intimidade com duas mulheres no último final de semana, em uma balada em Barcelona. Neymar Santos, pai do jogador entrou em contato diretamente com Léo Dias para desmentir um caso extraconjugal do filho.

O jogador e a influenciadora esperam a chegada de Mavie, a primeira filha do casal que deve nascer em novembro

