Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiro e sinais de espancamento no Amazonas

Iranduba (AM) – O corpo de uma mulher identificada apenas como Vitória, foi encontrado com marcas de tiros e sinais de espancamento, nesta terça-feira (3), em uma área de mata na rua Uirapuru, nas proximidades do bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado por moradores do local jogado em uma área de mata, com sinais de espancamento e marcas de tiro. O corpo já estava em estado de decomposição.

Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML).

