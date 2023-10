Manaus é tomada por fumaça e ar é classificado como perigoso para a saúde

O site World Air Quality Index, que mede a qualidade do ar das cidades ao redor do mundo, classificou Manaus como como perigosa em relação ao ar

Manaus – A capital amazonense voltou a ser invadida por fumaça de queimadas em sua região metropolitana, na noite dessa quarta-feira (4), tornado a qualidade do ar perigosa para a saúde até a madrugada de hoje (quinta).

O site World Air Quality Index, que mede a qualidade do ar das cidades ao redor do mundo, classificou Manaus como como perigosa para a saúde respiratória no momento em que a fumaça se alastrou em bairros da maior cidade da Amazônia.

A fumaça em Manaus está invadindo as casas qualidade do ar é péssima. Tenha cuidado! pic.twitter.com/B0IDOnAxxd — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 5, 2023

Na quarta-feira (5), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve em Manaus, acompanhado de ministros, para visitar as áreas afetadas pela estiagem no Amazonas. Na oportunidade, foi anunciado ainda o investimento de R$ 15 milhões do Ministério da Justiça para aquisição de uma aeronave para combater os incêndios no estado e o deslocamento de 191 brigadistas para combate às queimadas.

⚠️ Manaus coberta de fumaça na noite desta quarta-feira (4).

Segundo o índice do World Air Quality Index, a qualidade do ar de Manaus é considerada PERIGOSA para a respiração humana. pic.twitter.com/nC3WKYVPS0 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 5, 2023

Leia também:

“Dia do Empreendedor”: Visionários do Amazonas dão dicas para abrir negócio

Jornal Agora – quinta-feira, 05 de outubro de 2023

Duas pessoas morrem e uma está desaparecida após desabamento em Havana