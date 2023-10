“Dia do Empreendedor”: Visionários do Amazonas dão dicas para abrir negócio

Manaus (AM) – Empreender pode ser uma jornada desafiadora. Ainda assim, mais de 93 milhões de brasileiros fazem parte desse universo, sendo 51 milhões com desejo de abrir um negócio próprio nesses próximos três anos, conforme o último “Monitor Global do Empreendedorismo”, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe).

No “Dia do Empreendedor” – celebrado nesta quinta, 5 de outubro, em alusão à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela antiga Lei n.º 9.841, de 5 de outubro de 1999 –, empreendedores que atuam no Amazonas em diversos segmentos dão dicas de como investir nesta empreitada, deixando claro que não existe “fórmula mágica” para o sucesso.

Idealizadora da primeira clínica veterinária do Norte dedicada ao atendimento apenas de gatos, a USFel – Unidade de Saúde Felina, a médica veterinária Ludmila Andrade pontua que o primeiro passo é ter paciência e não pular etapas.

“No Brasil, existem muitas regras a serem cumpridas, como as normas da Vigilância Sanitária e os tributos federais, estaduais e municipais. Então, entender isso é fundamental para o funcionamento do negócio, pois impacta diretamente na saúde financeira e na estrutura física da empresa”, destaca.

Veterinária Ludmila Andrade é idealizadora da primeira clínica veterinária do Norte Foto: Divulgação

O pedagogo amazonense Jhony Abreu – que deu início a sua jornada empreendedora em 2017, implementando a startup EduMaker (programa de robótica educacional, que foi oficialmente fundado em 2020) – também aponta algumas etapas necessárias.

“Planeje cuidadosamente, pois m plano de negócios sólido é fundamental; esteja preparado para o risco, já que o empreendedorismo envolve incerteza; cuide da gestão financeira, afinal, o controle de custos é crucial; valorize a inovação, buscando constantemente novas ideias e soluções; e construa uma equipe forte, pois pessoas talentosas são um ativo valioso”, descreve.

Pedagogo amazonense Jhony Abreu deu início a jornada empreendedora em 2017 Foto: Divulgação

Paixão e Qualificação

A identificação de 51 milhões de brasileiros como potenciais empreendedores fez com que o Brasil ocupasse a segunda maior população absoluta nessa categoria, atrás apenas da Índia com 115 milhões de pessoas na mesma situação.

Sócio-diretor do Nelson Wilians Advogados (maior escritório de advocacia da América Latina) e Embaixador do G4 Club no Amazonas (comunidade composta por empresários de todo país), o advogado Sergio Vieira detalha que quem deseja empreender precisa ter qualificação, dedicação, paixão pelo que faz e também acreditar no seu negócio. Além disso, o MBA em Gestão e Negócios sinaliza alguns estágios primordiais da empreitada.

“Use o tempo e suas melhores competências técnicas e comportamentais com autonomia para criar valor do seu negócio. Mantenha o controle da gestão dos processos administrativos e financeiros. E garanta uma boa comunicação, pois é essencial às empresas uma comunicação interna de alinhamento com as pessoas sobre os propósitos a serem buscados e o passo a passo para atingi-los, bem como a comunicação com o mercado, fazendo o benchmarking, sendo uma pesquisa de mercado e da concorrência”, especifica.

Sergio Vieira é embaixador do G4 Club no Amazonas Foto: Divulgação

Na mesma linha, a fundadora da “Future Solar” (primeira empresa de energia solar do Amazonas), Helane Souza, enfatiza a necessidade do empreendedor ser apaixonado pelo que faz, acreditar em si próprio e procurar sempre atualizações sobre os serviços e produtos voltados para o seu negócio.

De acordo com ela, quando há trabalho árduo, dedicação, constância, disciplina, boa gestão administrativa, habilidade para saber lidar com pessoas e outros fatores, a tendência é que o negócio resulte em bons frutos.

“Eu creio que, se você sabe quem você é, aonde quer chegar e quais suas metas diárias, não há nada que faça você paralisar”, disse.

Helane Souza é fundadora da “Future Solar” Foto: Divulgação

