Trio que tentou matar homem após discussão em culto é condenado a mais de 10 anos de prisão

Manaus (AM) – Leonardo Martins de Lima, Randson da Costa Correa e Kaike Gomes da Silva foram condenados a mais de 10 anos de prisão pela tentativa de homicídio de um homem de 48 anos, após uma discussão ocorrida durante um culto religioso. O crime ocorreu no dia 18 de outubro de 2017, no Conjunto Cidade de Deus, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a investigação, Leonardo, Randson e Kaike foram até a residência da vítima para executá-la em razão de uma discussão ocorrida antes, em um culto evangélico. Kaike teria sido o autor dos disparos que atingiram a vítima que, em depoimento em plenário, disse que sua morte estaria encomendada, porque traficantes da área queriam tomar sua casa para fazer um ponto de venda de entorpecentes.

Os três acusados foram presos em flagrante, por uma guarnição da Polícia Militar que estava próxima do local do crime. Segundo o processo, Randson e Kaike confessaram, na delegacia, a participação na tentativa de homicídio e afirmaram que Leonardo, que dirigiu o táxi que os levou ao local do fato, tinha conhecimento da prática do crime.

Leonardo Martins de Lima e Kaike Gomes da Silva foram condenados a 10 anos e seis meses de prisão, cada, e Randson da Costa Correa recebendo a pena de 11 anos e seis meses de prisão. O magistrado concedeu o direito de os réus recorrerem da sentença em liberdade. Assim que a sentença transitar em julgado, os réus deverão ser presos para iniciar o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

*Com informações da assessoria

Leia mais

