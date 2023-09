Homem é condenado após fingir sequestro para passar ano novo com a amante

A Justiça australiana condenou na terça-feira, 26, um homem por fingir o próprio sequestro para poder passar a virada de ano novo com a amante. Paul Iera, de 36 anos, foi sentenciado a fazer 350 horas de serviço comunitário e pagar 16 mil dólares australianos de multa (cerca de R$51.787).

Paul Iera teria falado para sua esposa que sairia para encontrar seu contador;

Após algumas horas, o homem teria falsificado mensagens de uma prostituta dizendo que o sequestrou;

A polícia encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram o condenado com a sua amante no momento em que teria sido “raptado”.

Iera teria saído de casa por volta das 23h45, dizendo para a namorada que iria se encontrar com o seu contador. Entretanto, algumas horas depois, a mulher do acusado recebeu mensagens de uma prostituta dizendo que o homem havia sido sequestrado. Nos textos é possível ler: “Obrigado por trazer o Paul para mim! […] Eu vou ser justa, ok, vamos ficar com ele até de manhã quando ele nos der a bicicleta dele […] Prometo que ninguém vai tocar nele, estou dando minha palavra, ok querida?”

Com temor pela segurança de seu companheiro, a namorada de Iera acionou as autoridades para que o sequestro fosse investigado. Foi no dia seguinte que o condenado ligou para seu pai dizendo que teria sido raptado na noite anterior e que os criminosos o deixariam em seu carro.

Com essas informações, a polícia chegou a mobilizar um veículo especial que foi enviado para a van de Paul Iera, com a crença de que o homem estava sendo mantido como refém dentro dela, mas apenas ele foi encontrado. Em depoimento, o condenado disse que homens do Oriente Médio teriam o sequestrado a mando de sua amante, com o intuito de roubar a sua bicicleta.

No entanto, em menos de duas semanas, toda a história se revelou uma farsa depois que as autoridades encontraram vídeos de câmeras de segurança mostrando Paul Iera e a sua amante entrando em um veículo apenas alguns minutos depois do homem ligar para o pai dele. Após deixar o homem, a mulher teria retornado para casa sozinha.

Paul Iera teria feito a polícia de Wollongong desperdiçar cerca de 200 horas e quase 25 mil dólares australianos (equivalente a R$80.933) em sua busca. O juiz responsável pelo caso declarou que caso o réu não mude o seu comportamento, ele poderá ser preso posteriormente.

