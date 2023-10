Irmã de Neymar conhece sobrinha Mavie e registra momento nas redes

Rafaella Santos, irmã de Neymar, publicou no Instagram algumas fotos da sobrinha Mavie, filha do jogador com a influencer Bruna Biancardi

Neste último sábado (7), Rafaella Santos, a irmã de Neymar Jr., conheceu a sobrinha Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi. A bebê nasceu na madrugada de sexta-feira (6), na maternidade de luxo São Luiz Star, em São Paulo.

Em seus Stories do Instagram, Rafaella mostrou aos seguidores que estava viajando para São Paulo de carro e depois com Mavie no colo. “Nossa princesinha”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação.

Na sequência, a irmã de Neymar publicou uma foto de Mavie no colo do irmão, Davi Lucca, de 12 anos. “My boy, my girl (meu menino, minha menina, em tradução livre)”, dizia a legenda da imagem. Rafaella também compartilhou uma foto da bebê com Neymar e Davi.

Neymar Jr. e Bruna Biancardi postaram as primeiras fotos com a filha Mavie na sexta-feira (6). O casal compartilhou as imagens no Instagram. “Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós… obrigada por ter nos escolhido”, escreveu a influencer.

*Com informações do Metrópoles

