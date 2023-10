Jojo Todynho desabafa após sofrer preconceito em aeroporto internacional

A cantora Jojo Todynho fez um desabafo aos seus seguidores em uma rede social neste domingo (8). A famosa contou que passou por um momento muito desconfortável que teve em sua viagem. Quando estava fazendo compras, Jojo percebeu que um homem estava tentando filmar suas partes íntimas.

O caso acabou sendo exposto e a cantora começou a receber vários relatos de outras mulheres que passaram por situações parecidas. Ela também ficou indignada como o caso repercutiu e se deparou com comentários afirmando que ela estava tentando ganhar visibilidade. Assim, Jojo lamentou que foi uma situação muito pesada e que nunca se sujeitaria a isso para ganhar relevância.

Em seguida, Jojo revelou sobre outra situação intolerável que passou durante uma viagem para Miami, onde foi abordada por uma mulher que começou a fazer perguntas discriminatórias em função de sua pele. Assim, a cantora lamentou que nem mesmo com sua fama e poder aquisitivo impedem que ela sofra com os preconceitos.

“Eu passo por diversos tipos de situações diariamente. O fato de eu ter dinheiro não me isenta de nada, não. Eu sofri racismo no aeroporto em Miami”, declarou Jojo. Em seguida revelando que chegou a gravar a cena, mas que não postou por saber que, ainda assim, seria julgada. “Porque eu sabia que as pessoas iam falar ‘olhá lá, tá querendo aparecer, tá querendo mídia’”, explicou.

“Eu estava na fila da classe executiva e a mulher veio me perguntar se eu estava na fila certa. Eu não falo inglês, quem traduziu foi uma brasileira que comprou minha briga”, contou a famoso, logo explicando os seus motivos para não ter falado sobre a situação antes.

“Eu estava em choque. As coisas mudaram, deram até upgrade, foi outra história. Eu não postei. Mas eu poderia vir aqui postar. As pessoas têm a mania de menosprezar a dor do outro e falar que está querendo se aparecer. Pelo amor de Deus. O ser humano está cada dia mais doente”, concluiu.

*Com informações da Contigo

