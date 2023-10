Veja como foi o eclipse solar em municípios do Amazonas

Manaus – Quem é de Manaus e estava aguardando o eclipse solar anular se disse decepcionado com as condições climáticas que impossibilitaram a visão do fenômeno ocorrido na tarde deste sábado (14). No entanto, em outras cidades do Amazonas o evento foi satisfatório.

EMOCIONANTE: ECLIPSE SOLAR AQUI EM MANAUS! pic.twitter.com/nv7qa7T7Zz — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) October 14, 2023

No município de Itacoatiara, a população se preparou para acompanhar a lua entrando na frente do sol e deixando o formato de um anel de fogo no espaço.

Eclipse Solar em Itacoatiara (AM)☀️



Registrando porque não é todo dia que temos isso 😎



📸 Canon EOS Rebel T100 pic.twitter.com/kcY7Dwjy0h — Bruno Pacheco (@BrunnooPacheco) October 14, 2023

Tefé, município distante cerca de 520 quilômetros de Manaus, foi a primeira cidade do Brasil a registrar o eclipse solar, o que foi destaque na transmissão do Observatório Nacional com mais de 30 mil telespectadores.

Em Tefé já tem eclipse rolando e nada em Manaus. Como assim? pic.twitter.com/IXe4DJ99g8 — Geraldo Farias (@geraldo_ofarias) October 14, 2023

O fenômeno é diferente de um eclipse total, quando a lua cobre completamente o disco solar, deixando apenas a coroa solar visível. O Observatório Nacional aponta que o eclipse anular ocorre quando a lua está em seu apogeu, o ponto mais distante de sua órbita da Terra, e nesse momento a Lua aparece menor, o que permite que este anel seja visível no eclipse.

