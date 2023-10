“É Hora da Leitura” incentivou a leitura entre estudantes de Manaus

Manaus (AM) – O Projeto “É Hora de Leitura” realizou, entre os dias 2 e 6 de outubro, a entrega de acervos de livros em escolas públicas de Manaus, com o objetivo de incentivar a leitura na educação básica, principalmente de autores nacionais e regionais.

As estruturas do acervo contam com 80 exemplares de livros infantis, 10 deles em braile, estimulando a acessibilidade e inclusão. A contação de histórias foi realizada de forma interativa, com as crianças escolhendo as histórias que queriam ouvir e ajudando na montagem dos cenários e, além disso, as oficinas contaram com intérprete de Libras e monitor para auxiliar participantes que possuíam alguma deficiência. Em Manaus, a estrutura e a contação de histórias contemplaram 5451 crianças.

Segundo dados da 5ª edição da pesquisa “Retratos da leitura no Brasil”, o brasileiro leu uma média de 1,45 livros de literatura em 2020. O incentivo da leitura desde a infância é importante para que esse cenário no Brasil prospere.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “É Hora de Leitura” tem a produção da Clauvi, apoio da Incentivar Produções e com patrocínio da Valgroup e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Para a Valgroup, o cuidado com o meio ambiente, com a sociedade e com as boas práticas, sempre com transparência e ética, são base para a construção de um futuro melhor para as novas gerações. Reforçando o compromisso de promover o desenvolvimento social por meio da cultura e educação, temos o orgulho de apoiar o projeto “É Hora da Leitura”. Essa ação vai ao encontro do nosso propósito de elevar a qualidade de vida das pessoas e fomentar a economia circular para os plásticos”, pontua Eduardo Berkovitz, Diretor de Relações Institucionais e Compliance da Valgroup.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Instituto Aysú, Escola Municipal “Allan Kardec”, E.M. “Professora Mirian Sotero”, E.M. “Jorge de Resende Sobrinho”, E.M. “Maria do Carmo Rebello de Souza”, E.M. “Professora Maria Raimunda Marques Brasil”, E.M. “Raimunda Barroso Ramires”, E.M. “Senador José Jefferson Carpinteiro Peres”, E.M. “Professora Eliana Socorro Pacheco Braga de Souza”, e Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia.

Sobre a Valgroup: Há mais de 45 anos no mercado, a Valgroup se tornou uma das maiores produtoras, transformadoras e recicladoras de plástico, com operações no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Itália, México e Uruguai, com mais de 6.500 colaboradores em 40 plantas. Uma empresa consolidada, com o propósito de elevar a qualidade de vida por meio do desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis, em busca da liderança do mercado de embalagens plásticas nas Américas e do reconhecimento como referência em economia circular, sendo uma das primeiras empresas do Brasil a assinar o Compromisso Global da Nova Economia do Plástico.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela Valgroup. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

