Oficina de leitura e tira-dúvidas do ‘Edital Thiago de Mello 2022’ é realizada em Manaus

O encontro, realizado no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), contou com a participação de 22 artistas

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realizou, nesta terça-feira (23), a oficina “Leitura e tira-dúvidas” do “Concurso Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello”. O encontro, realizado no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro, zona Sul, contou com a participação de 22 artistas.

Ao longo da oficina, conduzida pelo diretor de Cultura da Manauscult, Jonathas Ribeiro, e pela assessora técnica da Manauscult, Renata Frota, os participantes puderam tirar dúvidas sobre os dois novos editais de cultura da prefeitura, o “Thiago de Mello – Artistas e Profissionais da Cultura” e “Thiago de Mello – Novos Talentos”.

“Temos percebido que muitos artistas não têm a mínima capacitação ou conhecimento técnico para se inscreverem nos editais, muito deles são excelentes profissionais, mas não sabem utilizar a plataforma digital para fazer o preenchimento dos formulários. E para suprir essa necessidade dos artistas, estamos fazendo a leitura do edital, informando como eles podem produzir o portfólio artístico, enfim, estamos nesse momento tentando suprir a necessidade dos artistas”, explicou Jonathas Ribeiro.

A assessora técnica da Manauscult, Renata Frota, conta que durante a próxima oficina do edital, os artistas aprenderão noções básicas para criação de portfólio artístico.

“Vamos trabalhar um pouco sobre noções básicas de portfólio, onde eu trago alguns exemplos e modelos; um passo a passo de como organizar apresentações de trabalhos e ideias, vamos falar também da importância das cores, da ordem de apresentação dos trabalhos que os artistas já realizaram; projeto gráfico; ferramentas para criar identidade virtual, enfim, é uma oficina muito enriquecedora”, pontuou Renata.

Incentivo

Uma das participantes da oficina, a artista Karollen Lima, conhecida no meio artístico como “Andarilha”, foi uma das contempladas no Edital Zezinho Corrêa 2021, da Manauscult. A artista comenta que foi o primeiro edital de cultura que participou e que viabilizou a primeira produção solo da artista sobre cultura afro e indígena.

“Ter participado do Edital Zezinho Corrêa foi realmente uma oportunidade que viabilizou eu fazer uma produção, antes eu não sabia nem como fazer um projeto cultural e foi muito importante conseguir dar esse primeiro passo por meio desse edital, foi o meu primeiro edital e ganhei. Por intermédio dele, pude produzir a minha primeira produção solo musical, então foi extremamente engrandecedor até para dar um incentivo para eu continuar”, destacou Karollen.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Oficinas para tirar dúvidas sobre edital Thiago de Mello são realizadas em Manaus

Poeta amazonense Thiago de Mello ensinou ao filho o amor pela arte

‘Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello’ movimenta R$ 1,6 milhão na economia de Manaus