Solange Almeida desabafa sobre sequelas por uso de cigarro eletrônico

A cantora Solange Almeida revelou que está vivendo algumas consequências por conta do uso de cigarros eletrônicos. Para o programa ‘Domingo Espetacular’, da Record TV, no domingo (15), a cantora revelou que fez o uso de ‘vapes’ durante oito ou nove meses e que não sabia dos perigos do produto.

“Aquela coisa de ver amigos usando, eu nunca tinha usado. Escutava que era à base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal”, disse ela.

Na entrevista, a artista apareceu com um aparelho na garganta para cuidar das cordas vocais e estava acompanhada de um especialista. Solange ainda revelou que, com o tempo, começou a reparar em algumas sequelas na voz e sentia dificuldade para respirar.

A cantora revelou que descobriu uma lesão e agora está se cuidando. “Depois de um exame aprofundado, eu descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, explicou.

A ex-integrante do ‘Aviões do Forró’ também contou que está realizando algumas sessões com a fonoaudióloga antes de suas apresentações para poder melhorar o desempenho da voz.

Em outra matéria deste ano, Solange revelou à revista ‘Veja’ que chegou a ter vários cigarros eletrônicos espalhados pela casa.

“Comecei a comprar de vários sabores. Cheguei a ter um em cada uma das cinco bolsas que mais uso, dentro do carro, na gaveta da cozinha… E foi me dando dificuldade de respirar, problema nas cordas vocais. […] Minha filha me mostrou uma matéria sobre uma menina internada por uso do cigarro. Naquele dia decidi que não usaria”, disse ela.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Após susposto nude, Chico Moedas é visto com loira em balada ao som da ex

Karol Eller, influenciadora Bolsonarista morre um mês após anunciar ‘cura gay’

Caio Castro sofre acidente com caminhão; veja estado de saúde do ator