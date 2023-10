Caio Castro sofre acidente com caminhão; veja estado de saúde do ator

O ator e também piloto Caio Castro, se envolveu em um acidente de caminhão durante a competição do Copa Truck neste sábado (14).

Castro, da equipe ASG Motorsport, perdeu o controle do Mercedes-Benz #22 que guiava e colidiu contra um muro de proteção do Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão-RS. O ator saiu ileso do acidente.

Apesar do acidente, o caminhão de Caio Castro está sendo consertado e não deve ficar de fora das duas corridas deste sábado. Além dele, outras duas batidas fortes já marcaram esse fim de semana em Tarumã. Débora Rodrigues, do Volkswagen #7 da equipe RM Competições, e Jaidson Zini, do Mercedes-Benz #25 da ASG Motorsport, bateram no circuito e estão fora da sétima e oitava etapas, que serão disputadas no sábado e no domingo. Diferente de Caio, Débora saiu com uma entorse no joelho, enquanto Jaidson com dores na clavícula.

. O piloto, que já correu na Porsche Cup e em torneios de Kart, estreou na Copa Truck

nessa temporada de 2023.

