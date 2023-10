Exposição em homenagem ao aniversário de Manaus está aberta para visitação

A mostra conta com 15 desenhos do artista gráfico Yan Bentes, que retrata pontos icônicos da cidade

Manaus (AM) – A exposição “Manaus, Minha Manaus” em homenagem ao aniversário da capital amazonense (24 de outubro), já pode ser visitada, em Manaus. A mostra conta com 15 desenhos do artista gráfico Yan Bentes, que retrata pontos icônicos da cidade.

A exposição está instalada no segundo piso do Amazonas Shopping, próximo à Alameda Gourmet, até 31 de outubro. Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Relógio e a Igreja da Matriz são alguns desses pontos capturados pelos traços do artista.

A exposição também presta uma homenagem ao Amazonas Shopping, com registro de alguns dos seus momentos históricos, sendo o primeiro grande centro de compras instalado em Manaus, na década de 90.

“Estamos sempre em busca de boas oportunidades para oferecer aos nossos clientes um espaço, um momento para poderem curtir a arte e a cultura em todas as suas manifestações”, lembra a gerente de Marketing, Ivanna Passos, destacando que já é tradição do Amazonas Shopping promover eventos musicais, exposições, atividades de leitura e representação teatral, entre outras manifestações culturais.

Yan Bentes é artista gráfico, trabalha voltado para o setor editorial, com diagramação de livros, artes para capa de publicações, pôsteres, ilustrações didáticas e com temática amazônica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Artista nortista expõe obras em homenagem ao aniversário de Manaus

“É Hora da Leitura” incentivou a leitura entre estudantes de Manaus

Inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo são prorrogadas em Manaus