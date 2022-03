Operação promove ordenamento dos espaços públicos em Manaus

O intuito foi, além do ordenamento das vias públicas, proteger os camelôs que já possuem cadastro junto à secretaria e atuam no Centro

Manaus (AM) – Aconteceu nesta quarta-feira (16) a Operação ‘Nosso Centro’, que contou com a participação de, aproximadamente, 200 servidores públicos.

O intuito foi, além do ordenamento das vias públicas, proteger os camelôs que já possuem cadastro junto à secretaria e atuam no Centro.

Os imigrantes identificados durante a operação foram cadastrados pela equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e serão realocados, posteriormente, em uma única via.

“Estamos começando hoje a operação ‘Nosso Centro’ que visa mais do que nunca proteger os camelôs cadastrados dos invasores que muitas vezes concorrem de forma desleal com eles. Estamos colocando os imigrantes na rua Rocha dos Santos, para que eles possam trabalhar de forma organizada naquele local”, destacou o secretário da Semacc, Renato Júnior.

De acordo com a chefe de Divisão da Base Sul do IMMU, Katiana Soares, a equipe do Instituto participou da operação orientando motoristas com relação aos veículos estacionados de forma irregular ou em fila dupla, garantindo melhor fluidez e segurança para o trânsito daquela área da cidade.

“Estamos acompanhando a operação ‘Nosso Centro’, que visa exatamente ajustar essas vagas que muitos veículos estão utilizando de forma irregular. São vagas destinadas a portadores de deficiência, a idosos, então a gente estará fazendo esse tipo de fiscalização, num primeiro momento, com o objetivo educacional, instruindo o condutor de que ele precisa retirar esses veículos para ceder a vaga para as pessoas que têm direito”, explicou a chefe de Divisão.

Ordenamento das calçadas

Já a equipe do Implurb, voltou a atenção para os lojistas das avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro, praça da Matriz e entorno, fiscalizando e orientando empresários que expõem produtos de forma irregular nas calçadas, o que não é permitido pelo Código de Posturas do município.

“Vamos junto aos comerciantes orientar, porque eles têm a área particular, possuem alvarás de funcionamento, para que eles utilizem o espaço da loja para dentro e se algum deles estiver colocando alguma coisa fora do espaço da loja, será notificado para que recolha seus materiais e utilize só o espaço que é autorizado para eles”, afirmou a chefe de Divisão de Controle do Implurb, Maria Aparecida Fróes.

No total, a equipe de fiscalização do Implurb fez nove notificações durante a ação, além da apreensão de três cavaletes irregulares e a retirada de faixas colocadas em postes, o que não é permitido por lei. Também foi feita vistoria em uma banca fixa que está em estado de abandono e deterioração.

Além do ordenamento e fiscalização do comércio informal, a operação “Nosso Centro” promoveu a retirada de mais de 100 ambulantes irregulares daquela área da cidade e sete pessoas em situação de rua foram atendidas pela equipe da Semasc.

