Obras de recapeamento asfáltico, durante o dia, afetam comércio no conjunto Vieiralves

Máquinas têm causado transtorno, segundo comerciantes e moradores do conjunto. Para a secretaria, o serviço é realizado com maior agilidade durante o dia

As obras de recapeamento asfáltico, durante o dia, concentradas no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, estão gerando transtorno para motoristas, clientes, e, principalmente, comerciantes locais, que sentem o impacto na queda de vendas desde o início das ações na área.

Os trabalhos estão concentrados na rua Rio Madeira, que recebe nova pavimentação em toda sua extensão, cerca de 1 quilômetro e 100 metros de pista. As obras também estão sendo feitas na rua Rio Mar, que nesta quinta-feira (3) passou pelo serviço de fresagem, com a retirada do antigo pavimento em toda sua extensão, que corresponde a 1 quilômetro e 300 metros.

A auxiliar de marketing Greice Castro, colaboradora de um supermercado da região, que fica localizado na Rio Madeira, relatou que o estabelecimento comercial está sendo afetado por conta das obras.

“Tivemos uma demanda mais baixa nesses dias, pois a obra está acontecendo bem em torno da loja. Está ruim para os clientes estacionarem, e isso nos prejudica”, contou Greice.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf), aproximadamente 20 profissionais trabalham no local, aplicando a massa asfáltica com a ajuda de retroescavadeira, vibroacabadora, rolo compressor e caminhões, a fim de dar celeridade ao serviço.

O Portal Em Tempo entrou em contato com a secretaria para saber quando as obras serão concluídas, mas o órgão afirmou que ainda não há previsão devido as chuvas, que impossibilita o serviço nas vias. Além disso, durante o dia os serviços são executados com mais agilidade, segundo a Seminf.

“O Vieiralves é um local que possui muitos bares e restaurantes. É muito difícil termos a colaboração das pessoas para a retirada dos veículos das vias, enquanto elas já estão nas mesas. Dificilmente a pessoa quer levantar da mesa para retirar o carro da via. Durante o dia, nossas equipes conseguem com maior facilidade encontrar as pessoas, os moradores, para retirarem os veículos da via e, assim, executarmos os serviços. Em algumas situações, já tivemos problemas à noite, inclusive com agressões verbais de pessoas alcoolizadas, que não se dispuseram a retirar seus veículos.”, afirmou a secretaria.

De acordo com o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão, os trabalhos são feitos com celeridade e qualidade. “Estamos realizando um serviço de melhoramento das vias em todas as zonas da cidade, como determina o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. Não é um apenas um trabalho de colocação de novo asfalto. Retiramos o asfalto antigo, trabalhamos a base e só depois colocamos um novo pavimento. Esse serviço tem uma qualidade infinitamente superior e uma maior durabilidade”, concluiu o subsecretário.

Edição: Leonardo Sena

