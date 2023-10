Homem que fingiu ser policial e aplicou golpe no interior do AM é preso

Nova Olinda do Norte (AM) – Rayson Soares de Menezes, de 21 anos, foi preso nesta sexta-feira (20), por se passar como policial para aplicar golpe no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Charles Araújo, as investigações iniciaram após uma indígena de 58 anos, alegar que o autor teria pedido dinheiro emprestado a ela, com a justificativa de que pagaria depois por ser uma autoridade policial.

“Ao longo das investigações, observamos que havia a possibilidade de aplicações de novos golpes da mesma natureza. Desta forma, representamos pela prisão preventiva dele e recebemos parecer positivo da Justiça”, disse.

Segundo o delegado, a equipe policial da 47ª DIP obteve a informação de que o indivíduo estaria residindo na comunidade do Canumã, em Borba.

“Nos deslocamos ao município e, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Olinda do Norte, conseguimos efetuar a prisão dele na manhã desta sexta”, contou.

Rayson responderá por estelionato e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

