Inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo são prorrogadas

Manaus (AM) – As inscrições de projetos culturais para os editais da Lei Paulo Gustavo, disponibilizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, estão prorrogadas para a próxima terça-feira (24). A pasta também estabeleceu o prazo até domingo (22) para inscrição no Cadastro Estadual da Cultura, um dos pré-requisitos para participar dos editais.

Esta é a segunda prorrogação do prazo de inscrições para os nove editais da LPG, oportunizada pela pasta de Cultura do estado. Para o titular da secretaria, Marcos Apolo Muniz, a alteração no cronograma proporciona mais quatro dias para que os proponentes possam finalizar seus projetos.

“É mais uma oportunidade para os fazedores de cultura concluírem e aprimorarem os seus projetos. É um recurso federal histórico que será revertido em potência e fomento cultural para o Amazonas, alcançando um maior número de profissionais da cultura e da economia criativa”, disse Marcos Apolo.

O secretário ressalta a importância do Cadastro Estadual da Cultura, plataforma que mapeia a cadeia produtiva do setor e permite o acesso dos trabalhadores às diversas atividades. “Vamos dar uma pausa no cadastro até o fechamento dos projetos submetidos à Lei Paulo Gustavo e, no dia 26 de outubro, retornaremos com o funcionamento da plataforma, preparando os profissionais para os demais editais”, complementa Apolo.

Contudo, durante a prorrogação, estará disponível o canal Tira-dúvidas dos Editais LPG, que pode ser acessado via e-mail [email protected] ou WhatsApp (92) 99222-5377, além das oficinas de elaboração de projetos, no canal do YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam),

Relação final de avaliadores

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa publicou nesta sexta-feira (20) a lista final de avaliadores de projetos culturais e de autodeclaração dos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo. A relação de selecionados está disponível no link ou no portal da cultura www.cultura.am.gov.br, na aba da lei federal.

As seleções se deram por análise de currículo, documentos e certificação de atuação na área pretendida, aprovadas pela Comissão de Seleção e Avaliação Técnica da Lei Paulo Gustavo, atuante na Secretaria de Cultura e Economia Criativa em parceria com o Conselho Estadual de Cultura (Conec).

O credenciamento para o edital de avaliadores e autodeclaração de negros, indígenas, PCD e pertencentes à cultura LGBTQIAPN+ iniciou no dia 13 de setembro, e se estenderam até 11 de outubro, quando foi divulgado o resultado preliminar dos selecionados. O período de contestação por recurso seguiu até o dia 16 do mês corrente.

Seguindo os termos dos editais da LPG, mais de 40 categorias, envolvendo diferentes linguagens e segmentos culturais, foram postas à disposição para inscrições, a fim de compor a comissão de avaliadores.

*Com informações da assessoria

